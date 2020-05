Velten

Eine Mieterin eines Mehrfamilienhauses in der Viktoriastraße holte am Dienstagabend (12. Mai) gegen 21.15 Uhr bei ihrem Nachbarn im Haus ein an sie adressiertes Paket ab, welches dieser am Tag entgegengenommen hatte. Sie stellte dieses dann kurz für 20 Minuten im Treppenhaus ab und ging mit ihrem Hund Gassi. Als sie gegen 21:35 Uhr wiederkam, war das Paket verschwunden. Letztendlich, nach umfangreicher Absuche des Treppenhauses und Umgebung, fand sie das Paket auf dem Hinterhof in einer Mülltonne geöffnet und ohne Inhalt. Im Paket befanden sich bei Zustellung hochwertige Kosmetika im Wert von 600 Euro. Laut Aussagen der Geschädigten hatte sie beim Verlassen des Hauses mit ihrem Hund die Haustür verschlossen. Wie das Paket und deren Inhalt nun verschwunden ist und leer in die Mülltonne gelangte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei.

