Velten

Auf dem Parkplatz am Bernsteinsee in Velten haben sich Unbekannte am Parkautomaten zu schaffen gemacht. Beim Versuch, das Gerät aufzubrechen, ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Laut Informationen von Polizeisprecher Lars Protz ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Unstände der Tat sind bislang nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.

Von MAZonline