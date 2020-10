Pestizide, Säuren, Farben: Schadstoffmobil startet Tour durch Oberhavel

Velten/Hennigsdorf

Wer kennt es nicht? Beim Ausmisten oder Entrümpeln des Kellers, Schuppens oder der Garage stößt man plötzlich auf viele Jahre alte Kanister, Flaschen oder Eimer mit Lacken, Farben, Öl oder Reinigungsmitteln. All das hat nichts im Hausmüll oder gar im Abfluss verloren. Um die unkomplizierte Entsorgung zu erleichtern, tourt das Alba-Schadstoffmobil mehrmals im Jahr durch Deutschland. Am Mittwoch machte Mitarbeiter Frank Schaub zusammen mit seinem Kollegen am Vormittag einen Zwischenstopp in Velten, am Nachmittag ging es dann weiter nach Hennigsdorf. Zwei Stationen pro Tag sind eingeplant, die sechstägige Tour durch Oberhavel hat gerade erst begonnen. Weitere Stationen folgen (siehe Infokasten). Unabhängig von der Tour ist das Mobil an mehreren Samstagen im Jahr auf den Recyclinghöfen Germendorf und Gransee, der nächste Termin ist der 14. November 2020, von 9 bis 16 Uhr in Germendorf.

Uwe Wolf (Grunske) und Frank Schaub (Alba) vor dem Schadstoffmobil auf dem Parkplatz an der Ofen-Stadt-Halle in Velten. Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

Dass das Angebot in der Region gut angenommen wird, zeigt sich schon in der ersten halben Stunde, in der das Schadstoffmobil auf dem Parkplatz an der Ofen-Stadt-Halle steht. Einige Veltener haben den ganzen Kofferraum voller Kanister, andere wiederum kommen mit dem Fahrrad, fahren sogar mehrmals, weil sie nicht alles auf einmal transportieren können. Die Menge ist jedoch auf 120 Liter pro Haushalt begrenzt. Peter Buhle aus Velten nutzt die freie Zeit vor Beginn seiner Arbeit, um einen Rest Altöl abzugeben, das er fürs Motorrad gebraucht hatte. „Ich komme jedes Jahr her und habe mich gezielt im Internet informiert, wann das Schadstoffmobil wieder in Velten Station macht“, berichtet der 53-Jährige. Eine andere Sammlerin hat den Schuppen ihrer Vormieterin aufgeräumt. Was in den Behältnissen ist, weiß sie nicht genau. Sie ist nur froh, alles los zu werden. Die Rentnerin Angelika Scharner sagt: „Es hat sich so viel angesammelt, ich bin erleichtert, dass das Schadstoffmobil heute da ist.“ Gerade Farbreste, von denen man meint, man könnte sie noch gebrauchen, landen meist im Keller und werden nie wieder angefasst, bis aufgeräumt wird.

Altes Feuerwerk wird nicht angenommen

Frank Schaub vom Recyclingunternehmen Alba zählt die Schadstoffe auf, die er entgegen nimmt: Pestizide, Säuren, Lösemittel, Laugen, Reinigungsmittel, Altöle und Quecksilber. Außerdem werden Farben und Lacke angenommen. Zu erkennen sind sie an den Gefahrensymbolen auf der Verpackung. Dispersionsfarben landen in einem extra Container, den die Firma Grunske stellt. „Die Farbe wird anschließend verbrannt – umweltgerecht, versteht sich“, erklärt Uwe Wolf. Die anderen gesammelten Schadstoffe werden zunächst einmal in Listen erfasst. Alles muss genau dokumentiert werden. Dann werden sie im Schadstoffmobil vorsortiert, gekennzeichnet und gehen dann ins Zwischenlager der Alba-Nord-Betriebsstätte in Rom nahe Parchim (Mecklenburg Vorpommern). Dort wird noch einmal alles genau klassifiziert und dann fachgerecht entsorgt. In vielen Schulungen hat sich Alba-Mitarbeiter Frank Schaub zum Spezialisten für die Schadstoffsammlung weiterbilden lassen. Er ist froh über jeden, der seinen Sondermüll fachgerecht abgibt und damit gewissenhaft handelt. „Problematisch sind vor allem Chemikalien, die noch aus DDR-Zeiten stammen. Die tauchen auch heute noch auf, wenn Haushalte aufgelöst werden. Vor allem in alten Schuppen und Garagen lagern noch Mengen, die nicht zu unterschätzen sind“, erklärt Frank Schaub. Besonders gefährlich wird es, wenn Pikrinsäure zu lange lagert. Dann kann das Pulver hochexplosiv werden. „Solche Stoffe nehmen wir nicht an, auch nicht Munition oder Feuerwerk.“

Empfehlung zum Einkauf beim Händler vor Ort

Die Abgabe der Abfälle am Schadstoffmobil ist kostenfrei. Geringe Mengen gleichwertiger Schadstoffe können in einen Behälter gefüllt werden, zum Beispiel Farbe mit Farbe oder Lack mit Lack. Auch der Handel nimmt zum Teil gefährliche Abfälle zurück, zum Beispiel Polyurethan-Schaumdosen in Baumärkten, Batterien im Einzelhandel oder Getriebeöl beim Autohändler. „Deshalb empfehle ich auch, solche Produkte nur vor Ort bei einem Händler einzukaufen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, Reste wieder abgeben zu können. Lieber nicht im Internet kaufen und auch nicht im Ausland“, rät Frank Schaub.

Termine für Oberhavel

Die Tour durch den Landkreis Oberhavel hat insgesamt 16 Stationen:

14.10.2020 Hennigsdorf, Velten

15.10.2020 Mühlenbecker Land OT Mühlenbeck, Hohen Neuendorf

17.10.2020 Glienicke, Liebenwalde

20.10.2020 Kremmen, Oberkrämer OT Marwitz, Leegebruch

21.10.2020 Stechlin OT Menz, Gransee

22.10.2020 Löwenberger Land OT Löwenberg, Zehdenick

23.10.2020 Fürstenberg OT Tornow, Fürstenberg

24.10.2020 Birkenwerder, Oranienburg

Von Wiebke Wollek