Ein Wartburg-Taxi für die Rente: Baujahr 1966, 50 PS

Velten

Es ist ein bitterkalter Freitagmorgen, das Quecksilber steht bei drei Grad Celsius. Der quietschgelbe Wartburg hat die Nacht über draußen gestanden, Raureif zieht sich über Karosserie und Scheiben. „Dass es ausgerechnet heute so kalt sein muss!“, schimpft Peter Schmuck. Er hatte sein Schätzchen extra noch mal herausgeputzt für den Pressetermin. Macht nix. Die schwache Oktobersonne lässt den Oldtimer schnell abtauen. Eine Tasse Kaffee später steht er in voller Pracht da, der Wartburg 353. Baujahr 1966, 50 PS, 130 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. „Der ist schneller als ein Trabant, auch das Fahrwerk ist viel komfortabler. Und er ist aus Blech statt aus Plastik“, sagt Peter Schmuck.

Gesehen und sofort verliebt

Der Veltener Taxiunternehmer hat den Wartburg im September auf einem Anzeigenportal im Internet entdeckt und sich sofort verliebt. Mit einem Trailer holte er den DDR-Wagen, der zwischen 1966 bis 1988 in Eisenach vom Band lief, aus Niedergörsdorf ( Teltow-Fläming) ab. Ein Restaurator hatte das Auto dort von einem Privatmann aufgekauft und ihn einigermaßen aufbereitet. „Das Fahrgestell ist original“, erklärt der Autoliebhaber. „Der Aufsatz ist schon neu. Auch Kleinigkeiten wie die Kopfstützen.“ 5500 Euro hat Peter Schmuck für den Wagen bezahlt. Von außen ist das Auto gut erhalten, es gibt kaum Dellen oder rostige Stellen. Allerdings hat der Zahn der Zeit an der Technik genagt, fahrtüchtig ist der Wartburg noch lange nicht.

Peter Schmucks Schmuckstück. Quelle: Marco Paetzel

Derzeit steht das Auto bei Schmucks Kumpel Arno Strutzke, der seine Werkstatt gegenüber von der Taxifirma in der Germendorfer Straße hat. Die Bremsen vorne und hinten müssen erneuert werden, genau wie die Antriebe und Stoßdämpfer. Auch eine neue Zylinderkopfdichtung muss noch eingebaut werden. Die Teile bestellt der KfZ-Schlosser Arno Strutzke neu im Internet. Sie waren noch im Eisenacher Lager vorrätig, als der Betrieb zur Wendezeit schließen musste und werden nun an Liebhaber verkauft. Rund 3000 Euro muss Peter Schmuck nun noch mal in das Liebhaberstück investieren.

Taxi Schmucks Wartburg. Quelle: Marco Paetzel

Doch das ist es dem 65-Jährigen wert. Immerhin ist der Wartburg ein echtes Unikat, weil es ein Taxi aus DDR-Zeiten ist. Die Taxilampe ist noch aufs Dach geschraubt, auf der Tür steht in schlichten schwarzen Lettern „VEB Kraftverkehr Leipzig“. Seine Taxiflotte – sechs Fahrzeuge hat Peter Schmuck – wird der Wartburg aber nicht ergänzen. „Das wäre auch gar nicht erlaubt“, sagt der 65-Jährige. Das Auto hebt er sich für die Zeit auf, wenn er in Rente geht. Seit 20 Jahren hat er seinen Betrieb mit sechs Mitarbeitern, etwa in zwei Jahren will Schmuck sich zur Ruhe setzen und das Leben genießen.

Oldtimertreffen ins Visier genommen

Unter anderem will er dann mit seiner Frau Monika im Wartburg-Taxi auf den Straßen in der Region unterwegs sein. „Wir werden uns dann damit mal ein paar Oldtimertreffen anschauen“, sagt Peter Schmuck. Er rechnet damit, dass das Auto bis spätestens Ende des Jahres repariert ist und zugelassen werden kann. Dann will er sein Schätzchen natürlich auch schonmal ein bisschen kennenlernen.

Mit Kumpel Arno Strutzke und ein paar anderen Oldtimerfans hat sich Peter Schmuck schon verabredet. Es geht an die Ostsee. Quelle: Marco Paetzel

Mit Kumpel Arno Strutzke und ein paar anderen Oldtimerfans hat sich Peter Schmuck schon verabredet: Im Mai 2020 geht es an die polnische Ostsee: Swinemünde, Danzig, Posen und wieder zurück nach Velten.

Machen Sie mit!:

Von Marco Paetzel