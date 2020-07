„Ich wollte auf keinen Fall, dass man sich beim Warten wie in einem Wartezimmer beim Arzt fühlt“, erklärt Vivian Sevecke, deren Künstlername Vivi Villain ist. In Velten eröffnet sie am Sonntag ihr erstes eigenes Piercingstudio. In der Corona-Zeit sagte sie sich „Jetzt erst recht!“