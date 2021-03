Planung für die Kitas und Schulen in Velten

Velten

Die Veltener Stadtverordneten stimmten am Donnerstagabend der Kita-und Schulbedarfsplanung der Stadt Velten für die Jahre 2021 bis 2031 zu. Dem Verwaltungsantrag wurde mit elf Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen zugestimmt – bei elf Enthaltungen. Auf der Grundlage eines Beschlusses aus dem Jahr 2019 wird ab 2022 ein neuer Kitastandort in der Mühlenstraße 31 in die Kita-und Schulbedarfsplanung mit aufgenommen. Am besagten Standort sind 80 Kitaplätze für Kinder von 0-6 Jahren vorgesehen. Der Neubau einerzusätzlichen Kitagemäß Beschluss Nr. 2017/13 „Machbarkeitsstudie zur Nutzung und weiteren Entwicklung der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Wohngebiet Velten-Süd“ entspricht nicht den prognostizierten Bedarfen und ist laut Beschlussvorlage entbehrlich. Bürgermeisterin Ines Hübner verwies in der Debatte darauf, dass die Stadt auf Basis des zwischen Landkreis und allen Oberhavel-Kommunen geschlossenen Kitavertrages lediglich die Mikroplanung vornimmt und geplante Bauvorhaben nicht das Konzept einfließen dürfen. Dem Landkreis obliege es dann, auf Basis der Mikroplanungen die Gesamtplanung für den Landkreis vorzunehmen.

Von Helge Treichel