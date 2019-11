Hennigsdorf

Revierpolizisten aus Hennigsdorf haben am Dienstagmorgen einen Haftbefehl vollzogen. Sie hatten einen 54-jährigen gesuchten Mann in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Körperverletzung vor. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er für das festgelegte Strafmaß von 90 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Wulkow (Kreis Ostprignitz-Ruppin) gebracht.

Velten : Einbruch in ein Einfamilienhaus

Unbekannte Personen sind übers Wochenende durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße in Velten eingedrungen und durchsuchten das Gebäude. Nach erstem Erkenntnisstand wurde nichts aus dem Haus entwendet. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort nach Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Velten : Messing und Kupfer gestohlen

Im Zeitraum vom 31. Oktober bis 4. November haben unbekannte Personen von einem Firmengelände in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten etwa 200 Kilogramm Messing und 50 Kilogramm Kupfer entwendet. Die Täter waren mit Hilfe einer Leiter über einen Zaun geklettert und waren so auf das Gelände gelangt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 400 bis 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline