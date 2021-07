Polizeikontrolle: 42-Jährige fährt berauscht durch Velten

Velten

Am Donnerstagabend (15. Juli) gegen 21.40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Berliner Straße in Velten eine 42-jährige Kleintransporter-Fahrerin. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die Fahrerin eine Fahrerlaubnissperre vorliegt. Zudem stellten die Beamten typische Anzeichen von Drogenkonsum bei der Frau fest. Einen angebotenen Drogenschnelltest vor Ort verweigerte sie, so dass eine Blutprobenentnahme im Polizeirevier Hennigsdorf erfolgte. Dabei leistete die 42-Jährige kurzzeitig Widerstand. Es wurden mehrere Anzeigen gegen die Frau aufgenommen.

Von MAZonline