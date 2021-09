Pro Velten macht gegen Vollsortimenter mobil: Bürger sollen Einwand einreichen

Velten

Im Juni stimmten Veltens Stadtverordnete mehrheitlich für den Vorentwurf des B-Plans Nr. 53 „Entwicklungsbereich östlich des Marktplatzes zur Reaktivierung des Stadtzentrums“ zu befinden – mit dem Ziel, am Ende endlich Baurecht für Einzelhandel auf den Flächen zu schaffen. Die Fraktion Pro Velten, die gegen das Projekt ist, ruft die Bürgerinnen und Bürger nun dazu auf, im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung – hier werden die Pläne öffentlich ausgelegt – bis zum 6. September Einwand gegen das Projekt einzureichen. Auf www.pro-velten.de/supermarkt wird dafür sogar ein Musterschreiben bereitgestellt.

„Der „Frischemarkt“ soll nach derzeitigem Sachstand ein Rewe-Markt in Flachbau mit Spielplatz auf dem Dach werden. Hier wird suggeriert, man würde Frischetheken vorfinden und sich an einem Markthallenkonzept orientieren. Vorschreiben wird sich das Rewe oder Edeka aber sicher nicht. Hier zählen allein die Wirtschaftlichkeit und nicht die Wünsche der Bürgermeisterin“, erklärt Marcel Siegert (Pro Velten). Man solle sich die Frage stellen, wann man vor oder nach Ihrem Lebensmitteleinkauf durch die Stadt flaniert. „Dieses Projekt ist und bleibt eine Todgeburt!“, so Siegert.

Veltens Bauamtsleiter antwortet

„Wir sind an einem Punkt, wo wir dem Fördermittelgeber erklären müssen, wie wir Menschen in unsere Innenstadt ziehen wollen, wenn wir weiterhin vom Förderprogramm „Aktive Stadtzentren“ profitieren wollen. Ohne einen Frequenzbringer bekommen wir weder Fördermittel für den Spielplatz der Villa Regenbogen, auf den die Kinder nun schon so lange warten, noch erhalten wir Geld, um die Sanierung des Parkhauses zu bezuschussen“, erklärt indes Veltens Bauamtsleiter Matthias Engel in einer Erklärung auf der Facebookseite, die als Replik auf Pro Veltens Initiative verstanden werden kann. Das einzige, was in der heutigen Zeit noch als Frequenzbringer funktioniere, seien Lebensmittel. „Zudem ist das Ergebnis der Markthallen-Studie eindeutig ausgefallen. Das Modell trägt wirtschaftlich nicht. Velten sei einfach nicht groß genug für eine Markthalle. „Und die gewünschte Nutzung der alten Meyer-Beck-Fläche in der Marktplatz-Passage ist umso schwieriger, weil sie derzeit gar nicht dafür geeignet ist“

Kein Lebensmittelhändler siedele sich in Velten an, wenn es sich nicht lohne. „Es gibt immer wieder Anfragen von möglichen Anbietern. Was wir zudem nicht vergessen dürfen: Der Veltener Norden und die Innenstadt sind – wie wir Stadtplaner sagen – unterversorgt. Viele machen ihre Einkäufe also in Leegebruch oder sogar in Kremmen. Vor allem ältere Menschen brauchen aber die wohnortnahe Versorgung“, so Engel. Es gebe in Velten bisher nur einen sogenannten Vollsortimenter – also einen Lebensmittelmarkt mit Frische-Theke, der auch Zeitungen, Bücher oder Ähnliches anbiete, nämlich in Velten Süd. „Dieser versorgt auch halb Oberkrämer mit. Es ist nachweislich genug Kaufkraft da für zwei solche Frischemärkte in der Stadt.“

Der B-Plan sei erst ein Vorentwurf

Die großen Lkw müssten in jedem Fall über die Poststraße liefern, so der Bauamtsleiter. „Das wird auch bei den künftigen Planungen zur Verkehrslenkung beachtet. Die Politik hat dazu auch schon wichtige und gute Hinweise gegeben und ist Herr des Verfahrens.“ Zudem sei die Verwaltung beim allerersten Vorentwurf des B-Plans. „Das Verfahren beginnt gerade erst. Wir haben jetzt fast zwei Jahre Zeit, den B-Plan so zu gestalten, dass er auch zu Velten passt.“

Von Marco Paetzel