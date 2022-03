Profis von Turbine Potsdam kommen nach Velten – auch Ex-Coach Bernd Schröder ist dabei

Velten

Sie stehen aktuell im Halbfinale vom DFB-Pokal. Sie sind Frauen und sie sind Profi-Fußballerinnen: Die Spielerinnen von Turbine Potsdam stehen ihren männlichen Kollegen auf dem Platz in nichts nach. Am heutigen Freitag, 11. März, 18 Uhr, werden Profispielerinnen des erfolgreichen Vereins aus der Landeshauptstadt zu Gast in Velten sein, es sind Dina Orschmann und Anna Gerhardt, deren Bruder Yannick beim VfL Wolfsburg in der 1. Fußball-Bundesliga der Männer spielt.

Die beiden nehmen sie aber ganz entspannt Platz im Kommunikationszentrum, Bibliotheksgasse 1, um im Rahmen der diesjährigen Frauenwoche Einblicke in ihren Alltag als erfolgreiche Frauen und Kickerinnen zu geben. Mit dabei sein wird auch Ex-Trainer Bernd Schröder, der über die Vergangenheit und Zukunft des Vereins sprechen wird.

Schröder spricht über sein neues Buch

Ein Thema dürfte das 50. Jubiläum des Vereins im vergangenen Jahr sein, das im Frauenfußball weltweit seinesgleichen sucht. Auch dürfte es um das Buch über Trainingsmethoden gehen, das Schröder mit anderen Coaches – unter anderem Handball-Trainer Heiner Brand schreibt. Moderiert wird die Veranstaltung von Sebastian Morgner, Chefredakteur der MAZ-Lokalredaktion in Oranienburg.

Die Ofenstadt Velten ist seit 2017 Partnerstadt des Frauen-Bundesligavereins, dessen Startschuss am 5. März 1971 mit der Gründung der Frauenfußball-Abteilung der Betriebssportgemeinschaft Turbine Potsdam gelegt wurde. Beim lockeren „Fan-Talk“ mit den Spielerinnen können alle Gäste – selbstverständlich gleich welchen Geschlechts und Alters – den Frauen zu ihren ungewöhnlichen vom Leistungssport geprägten Lebenswegen und zu ihren sportlichen Erfolgen Fragen stellen und etwas über die Geschichte von Turbine Potsdam erfahren.

Der Eintritt zum Talk ist frei

Neben der Gesprächs-Runde können Autogramme gesammelt werden. Außerdem gibt es für die Besucherinnen und Besucher etwas zu gewinnen! Der Eintritt zu dieser besonderen Veranstaltung ist frei. Anmeldung unter: 03304 / 379 149 oder goerlich@velten.de.

Von MAZonline