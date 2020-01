Velten

Deutliche Ausfallerscheinungen zeigte ein Radfahrer in der Nacht zu Freitag (31. Januar) in Velten. Das war Grund genug für die Polizisten, mal etwas genauer hinzusehen. Gegen 2.20 Uhr stoppten sie den 39-jährigen Radler in der Rosa-Luxemburg-Straße Ecke Bahnstraße. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe durchführen und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Von MAZonline