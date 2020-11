Roy und Chantal Waschmann: Sie erfüllen sterbenskranken Menschen Wünsche

Velten

Zurückhaltend, fast schon ein bisschen schüchtern sitzt das Ehepaar Waschmann aus Velten da, man merkt Roy und Chantal an, das sie ungern im Mittelpunkt stehen. Doch wenn sie über ihr Ehrenamt sprechen, über ihre Tätigkeit für den Brandenburger Wünschewagen, dann blitzen bei beiden die Augen und man merkt spürbar das Engagement und die damit verbundene Leidenschaft. “Für mich sind die Fahrten mit dem Wünschewagen unglaublich emotional, es erwärmt einem das Herz in strahlende Gesichter zu blicken“, erzählt die 47-jährige Chantal Waschmann, die sich seit einigen Jahren zusammen mit Ehemann Roy ehrenamtlich für den Wünschewagen des ASB-Landesverbandes Brandenburg engagiert.

Sterbenskranken Menschen werden durch den Wünschewagen letzte Wünsche erfüllt. Quelle: ASB Landesverband Brandenburg

Die Initiative „Brandenburger Wünschewagen“ existiert seit knapp fünf Jahren und umfasst den Einsatz von speziell dafür konstruierten Krankentransportwagen zur Erfüllung letzter, meist langgehegter Wünsche von Sterbenskranken. „Unsere erste Fahrt war gleich zur Ostsee mit Übernachtung“, erinnert sich der 51-jährige Roy Waschmann. 73 ehrenamtliche Helfer engagieren sich aktuell im Land Brandenburg für den Wünschewagen, fünf kommen dabei aus dem Landkreis Oberhavel. „Ich habe lange in der ambulanten Palliativversorgung gearbeitet, konnte dies dann aber irgendwann nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen. Ich wollte aber unbedingt weiter in diesem Bereich etwas tun und bin dann über Facebook auf den Wünschewagen aufmerksam geworden“, erinnert sich Chantal Waschmann.

Der Wünschewagen des ASB. Quelle: Knut Hagedorn

Der Brandenburger Wünschewagen wird zu 100 Prozent aus Spenden finanziert, 151 Fahrten wurden bisher getätigt. „Für uns als ASB ist der Wünschewagen ein Herzensprojekt und unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sind Goldstaub für uns“, erklärt Cindy Schönknecht, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim ASB. Dabei müssen die Ehrenamtler teilweise auch an die körperlichen Grenzen der Belastbarkeit gehen, wie Roy Waschmann berichtet: „Es ist nicht ungewöhnlich, das solche Fahrten dann für uns als Fahrer und Begleiter 15, 16 Stunden andauern. Das geht schon an die Substanz, aber man vergisst ganz schnell die Müdigkeit, wenn man in die strahlenden Gesichter der Gäste schaut.“

Coronabedingt steht der Wünschewagen still

Coronabedingt wird über die Fahrtwünsche aktuell je nach Einzelfall entschieden, bereits zwischen März und Juni stand der Wünschewagen inmitten der Corona-Pandemie still. Der Kontakt zum Wünschewagen kommt zumeist über Angehörige des Fahrgastes. „Wir schauen dann, was finanziell, aber auch gesundheitlich umsetzbar und realisierbar ist. Im Normalfall versuchen wir innerhalb von kurzer Zeit die Wünsche zu erfüllen und unser Anspruch ist es, auch jeden Wunsch zu erfüllen“, berichtet Fanni Brinkmann, die sich beim ASB um die Pressearbeit kümmert.

Hans Hankiewicz (l.), Roy und Chantal Waschmann im Wünschewagen. Quelle: Knut Hagedorn

Roy Waschmann wünscht sich für die Zukunft vor allem mehr Aufmerksamkeit für das Thema Tod und Sterbebegleitung: „ Deutschland ist bei diesem Thema noch ein Entwicklungsland, für viele ist dies ein Tabuthema.“ Nicht so für das seit zwanzig Jahren verheiratete Ehepaar aus Velten. „Wir wollen schöne Momente vermitteln“, so Chantal Waschmann. Gerne denken Roy und Chantal an viele besondere Augenblicke zurück, die sie bei den Fahrten erlebt haben. „Einer der emotionalsten Momente war für uns eine Hochzeit. Ein sterbenskranker Vater wollte unbedingt noch die Hochzeit seiner Tochter miterleben und mit dem Wünschewagen konnte wir ihm diesen Wunsch erfüllen, das war unglaublich“, zeigt sich Chantal Waschmann immer noch tief bewegt. Auch Cindy Schönknecht ist begeistert, wenn sie auf das Veltener Ehepaar angesprochen wird. „Chantal und Roy brennen für die Initiative Brandenburger Wünschewagen, es ist einfach nur der Wahnsinn, wie sich die beiden engagieren.“ Um Fahrten des Wünschewagen zu begleiten, ist eine Ehrenamtsschulung und ein Führungszeugnis Grundvoraussetzung.

Wünschewagen für Siegel nominiert

Genauso wichtig ist für den Arbeiter-Samariter-Bund aber jede erdenkliche Aufmerksamkeit, um das Projekt zu bewerben. Einen Unterstützer hat der ASB dabei im Veltener Rugbyclub (VRC) gefunden, seit 31. August 2020 haben beide Seiten eine Kooperation vereinbart, sehr zur Freude von Roy Waschmann, der beim VRC im Vorstand tätig ist. „Ich engagiere mich auch neben den Fahrten im Wünschewagen viel für die Initiative, es immer wieder wichtig, der Gesellschaft dieses Thema ins Gedächtnis zu rufen“, erklärt Waschmann. Und die Öffentlichkeit nimmt die ehrenamtliche Arbeit immer mehr zur Kenntnis, so ist die bundesweite Initiative Wünschewagen – deutschlandweit fahren insgesamt 23 Wagen – nominiert für das Siegel für „Ausgezeichnetes Engagement 2021“.

Von Knut Hagedorn