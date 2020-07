Runde Sache: Neue Drehscheibe auf dem Abenteuerspielplatz in Velten-Süd

Velten

Ab sofort können sich Kinder über ein neues Spielgerät auf dem Abenteuerspielplatz in Velten-Süd freuen und es bis zum Drehwurm testen. Ob wilde oder milde Drehgeschwindigkeit: Das neue Trichterkarussell lädt große und kleine Sprösslinge ein, darauf zu spielen. Liegend, sitzend oder stehend – das neue Karussell ist für Kinder ab sieben Jahren geeignet und bringt viel Spaß mit sich. Das 620 Kilogramm schwere Spielgerät löst die in die Jahre gekommene Drehscheibe ab. Auch zwei neue Edelstahl-Bänke und ein weiterer Papierkorb hat die Stadt in unmittelbarer Nähe zum Karussell aufstellen lassen.

Sitzt, passt und wackelt nicht: Das neue Trichterkarussell ist ein weiteres Highlight auf dem Abenteuerspielplatz in Velten-Süd. Quelle: Stadt Velten

Von MAZonline