Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag alle Scheiben eines Bungalows eingeworfen. Zudem wurden Arbeitsgeräte gestohlen.

Sachbeschädigung und Diebstahl in Velten

