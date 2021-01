Säure-Unfall im Veltener Businesspark: Jetzt spricht die Chefin der Milchmanufaktur

Velten

Einen Großeinsatz mit Feuerwehr und Polizei gab es am Donnerstag ab etwa 10.55 Uhr im Veltener Businesspark auf dem Gelände der „Milchmanufaktur Luisenhof“. Auf dem Gelände in der Veltener Parkallee hatte es nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs einen Säureunfall gegeben: Ein Gabelstapler hatte offenbar ein 500-Liter-Fass mit Salpetersäure fallen lassen, heißt es von der Polizeisprecherin. Ein Sperrkreis wurde eingerichtet, verletzt wurde bei der Havarie aber niemand.

Insgesamt seien etwa 15 Liter der Säure ausgelaufen, wie die Feuerwehr informierte. Wegen des Untergrundes sei die Salpetersäure nicht in den Untergrund gelangt, sondern konnte durch die Feuerwehr mit entsprechendem Bindemittel neutralisiert werden, wie Dörte Röhrs erklärt. Dass Salpetersäure mit äußerster Vorsicht zu handhaben ist, zeige ein Vorfall, der sich vor ein paar Jahren bei Walsleben zugetragen habe. Damals, erinnert sich Dörte Röhrs, habe ein Lkw ein Leck im Tank gehabt und die Säure verloren. „Damals hat man die Autobahn sofort in beide Richtungen gesperrt und die Anwohner in der Umgebung informiert, alle Fenster und Türen zu schließen, weil eine regelrechte Giftwolke entstanden ist“, erklärt die Polizeisprecherin.

Der Einsatz sorgte auch für einen gehörigen Schreck bei den Mitarbeitern der Milchmanufaktur. „Sowas habe ich in meiner Laufbahn noch nicht erlebt“, erklärt Molkerei-Chefin Kirsten Böhmann. Bei der Salpetersäure habe es sich um eine gängige Chemikalie zum Reinigern der Anlagen gehandelt, die alle Molkereien verwenden würden. Beim Entladen eines Lkw müsse das Fass im Rampenbereich abgerutscht sein. „Wir sind jetzt vor allem erstmal froh, dass niemand verletzt wurde. Es ist aber eine extrem ärgerliche Sache, weil wir den Tag nicht für Verladungen nutzen können“, erklärt Kirsten Böhmann.

Im Mai 2019 war die Produktion in der für rund 14 Millionen Euro errichteten Manufaktur angelaufen, unter anderem werden Käse, Frischmilch und Butter produziert. Chefin Kirsten Böhmann ist Juristin, hat aber Erfahrung in der Branche. Sie entwickelte die Schau-Molkereien in Münchehofe (Landkreis Dahme-Spreewald) und Dechow (Mecklenburg-Vorpommern) mit ihrer Familie. 2016 wurden die Betriebe verkauft. Die Rohmilch für die Manufaktur kommt von Bio-Bauern aus Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg Vorpommern, sie wird über die Zentrifuge gefahren und in Sahne und Magermilch getrennt.

Es gibt einen Sperrkreis. Quelle: Julian Stähle

Von Marco Paetzel