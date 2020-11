Scherben, Müll und kein Ende in Sicht: Ehemaliges Kaufhallengelände wird zum Schandfleck

Velten

Seit knapp fünf Jahren steht die ehemalige Kaufhalle in der Richard-Blumenfeld-Straße, Ecke Johann-Ackermann-Straße in Velten-Süd leer. Das Gebäude sieht erbärmlich aus, Scheiben sind zerstört, Graffiti prangen an den Wänden und auf dem mittlerweile umzäunten Gelände liegt überall Müll herum. Doch auch das Außengelände gibt ein verheerendes Bild ab und lässt diesen Standort immer mehr zum Schandfleck verkommen.

Kaputte Glasflaschen entpuppen sind als eine Gefahr für Hunde und Kleinkinder, selbst Spritzen lagen schon am Zaun und weggeworfener Alltagsmüll prägt das Bild rund um das Gelände. Ein Berliner Investor plant dort den Bau von 80 Wohnungen, allerdings ruht still der See seit Monaten. Viel mehr verkommt das Gelände mehr und mehr und wird zum Ärgernis.

Eigentümer wurde von Stadt aufgefordert die Fläche zu reinigen

Bei der Stadt Velten kennt man diese Problematik und äußert sich wie folgt auf MAZ-Anfrage: „Für die Reinigung der Gehwege rund um das Grundstück der alten Kaufhalle in Velten Süd ist laut Straßenreinigungssatzung der Eigentümer des anliegenden Grundstücks verantwortlich. Die Stadt Velten hat den Grundstücksbesitzer angeschrieben und ihn aufgefordert, bis Anfang Dezember 2020 die betreffenden Flächen zu reinigen.“

In der Straßenreinigungssatzung der Stadt Velten steht dazu: „Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Anliegerseite der Fahrbahnen und Gehwege. Zur Fahrbahn gehören Radwege, Sicherheitsstreifen und Parkstreifen.“ Weiterhin steht in der Satzung: „Gehwege sind insbesondere alle Straßenteile, die erkennbar von der Fahrbahn abgesetzt sind und deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen ist. Als Gehwege gelten auch gemeinsame Rad- und Gehwege und Nebenanlagen. Nebenanlagen sind insbesondere die Bankette, befestigte und unbefestigte Streifen zwischen der Grundstücksgrenze und dem Gehweg oder der Fahrbahn.“

Und tatsächlich ist eine Seite des Geländes recht schnell bereinigt worden, jedoch nur oberflächlich. Man darf gespannt sein, wann dieses Gelände im neuen Glanz erstrahlt und kein Schandfleck mehr darstellt.

