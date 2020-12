Schlechter Tag: Ältere Dame baut zwei Unfälle hintereinander

Velten

Mit einem Pkw VW geriet am Freitag gegen 7.15 Uhr eine 78-jährige Frau in der Germendorfer Straße in den Gegenverkehr. Der VW kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Renault. Dabei verletzten sich der 55-jährige Oberhaveler am Steuer und sein 16-jähriger Beifahrer sowie die 78-Jährige. Ein dahinter fahrender 39-Jähriger konnte seinen Pkw Audi nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Renault auf. Auch dieser Fahrer wurde verletzt und kam mit den anderen Verletzten in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Schaden beträgt insgesamt rund 45.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde zudem bekannt, dass die 78-Jährige kurz zuvor einen Verkehrsunfall in der Breiten Straße verursacht hatte. Der VW war mit zwei parkenden Fahrzeugen kollidiert, Schaden rund 4.000 Euro. Daraufhin informierten die Polizeibeamten zusätzlich die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

Von MAZonline