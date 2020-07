Schöffengericht verurteilt Veltener zu Freiheitsstrafe und Sozialstunden

Velten/Oranienburg

Wegen Widerstands gegen vollstreckbare Anordnungen von Gerichten war ein Veltener vor dem Oranienburger Schöffengericht angeklagt. Gestern ging der zweitägige Prozess mit einem Urteil zu Ende. Die Anklage ist unter dem allgemeinen Begriff häusliche Gewalt vielleicht besser zu verstehen.

Angeklagter verstößt gegen Annäherungs- und Hausverbote

Als Candy K. im August 2018 vom häufigen, auch handgreiflichen Streit zermürbt mit ihrem Lebenspartner die Nase voll hatte, zog sie mit dem gemeinsamen achtjährigen Sohn zu einem Freund nach Velten. Dennis G. konnte oder wollte sich damit nicht abfinden und bedrängte seine ehemalige Gefährtin massiv im Umfeld ihrer neuen Bleibe. Zu meist ungewöhnlichen Nachtzeiten hämmerte er an die Wohnungstür des vermeintlichen Nebenbuhlers oder lauerte der 37-Jährigen in der Tiefgarage und auf der Terrasse auf, um sie dort unflätig zu beschimpfen und zu beleidigen. Die Folge waren Anzeigen gegen den 41-Jährigen und entsprechende Annäherungs - und Hausverbote durch die Gerichte. Trotzdem verstieß der Angeklagte innerhalb von einem Vierteljahr 11 Mal dagegen. Erst als er am Familiengericht eine Umgangsregelung für seinen Sohn erhielt, kehrte relative Ruhe ein, sagte die Zeugin aus. Und weiter, nach einem Jahr sei sie zu ihrer Mutter nach Hennigsdorf gezogen und von da ab gab es wieder Reibereien mit ihm.

Er bedrängte jetzt den Zeugen M., bei dem sie bis dahin gewohnt habe. Candy K., die als Altenpflegerin arbeitet, betonte, dass sie mit M. lediglich freundschaftlich verbunden gewesen sei. Auch sei Dennis G. außerhalb der vereinbarten Zeiten oft an der Schule ihres Sohnes aufgetaucht. Das habe ihr nicht gefallen und sie habe ihn deshalb angezeigt. Das war im Oktober vorigen Jahres. Heute bedauere sie das allerdings, relativierte sie ihre Handlung.

Paar lebt wieder zusammen

Zum Erstaunen des Vorsitzenden Richters gab Candy K. an, dass sie nunmehr seit Januar wieder mit dem Angeklagten in der alten Veltener Wohnung zusammenlebt. „Wir sind inzwischen erwachsener und reifer geworden und glauben, es ist die beste Lösung für unser Kind“, endete sie ihre Aussage.

Aufgrund der erheblichen Vorstrafen des Angeklagten sehe er kein harmonisches Familienleben, betonte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer - „es ist für mich ein Pulverfass“. Die Gerichtsbeschlüsse haben Dennis S. nicht abgehalten, die angeklagten Straftaten zu begehen, obwohl er wegen anderer Delikte unter Bewährung stand. Der Angeklagte neige zur Gewalttätigkeit und deshalb fordere er eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung, so der Ankläger.

Freiheitsstrafe und Sozialstunden

Den Vater, der zu seinem Sohn eine starke Bindung hat, ins Gefängnis zu stecken wäre „eine Katastrophe“, argumentierte dagegen der Verteidiger. Er sei mit dem Strafmaß zwar einverstanden. „Es hat sich alles beruhigt und deshalb nochmal Bewährung für meinen Mandanten“.

Das Gericht berücksichtigte beide Seiten: Ein Jahr Freiheitsstrafe, die auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Als Auflage soll der arbeitslose Angeklagte 100 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten. Ein Bewährungshelfer wir dem Veltener an die Seite gestellt, lautete das Urteil.

Von Helmut Schneider