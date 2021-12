Velten

Traditionsgemäß tummeln sich in der Weihnachtszeit auf den Gängen des Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums zwischen Schülern und Lehrern auch ehemalige Schüler herum. Sie kommen zu Gast, um über ihren beruflichen Werdegang zu berichten. Das ist vor allem für die Schüler der elften und zwölften Jahrgangstufe interessant, denn auch sie werden bald den ersten Schritt ins Berufsleben wagen. Ob ein Studium, eine Ausbildung oder ein berufsbegleitendes Studium: Die Optionen scheinen schier endlos zu sein.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir hören immer wieder von Schülern, dass sie bezüglich der Berufswahl etwas orientierungslos sind“, so Delia Borsum, Sportlehrerin und Mitinitiatorin des Ehemaligen-Tages am Hedwig-Bollhagen-Gymnasium. Die Schule will ihre Schüler daher beim Einstieg in die Berufswelt unterstützen. Seit 2015 gibt es den Termin am Hedwig-Bollhagen-Gymnasium, an dem sich die Schüler mit den Ehemaligen austauschen können. Unter ihnen sind Studierende aus unterschiedlichen Fachbereichen, die aus ihrem Alltag erzählen. Viele haben eine Präsentation vorbereitet und erklären, wie man sich auf einen Studienplatz bewirbt und wie das Studium aufgebaut ist. Im Anschluss können die Schüler die Referenten mit Fragen löchern.

Zu Gast sind Ehemalige, die den Schülern ihren Studiengang vorstellen. Quelle: Robert Roeske

Das ist nicht nur für die Schüler interessant, auch die Absolventen des Gymnasiums können sich untereinander austauschen. Auf dem Schulgang sieht man, wie sie sich freudig begrüßen. „Es sind auch Ehemalige da, die schon fest im Berufsleben stehen, so zum Beispiel eine Tierärztin, ein Polizist und mehrere Juristen“, erzählt Borsum. Mit vielen ehemaligen Schülern steht die Lehrerin in regelmäßigem Austausch. Der Kontakt zwischen Schülern, Ehemaligen und Lehrern wird am Hedwig-Bollhagen-Gymnasium großgeschrieben.

Gemeinsame Teilnahme am Berliner Mauerweglauf

Das zeigt sich an einem weiteren Projekt, das an diesem Tag für Trubel sorgt: Eine Laufgruppe der Schule nimmt seit vielen Jahren am Mauerweglauf teil. Es ist seit 2016 die einzige Schulstaffel, die an dem jährlich stattfindenden 100 Meilen-Lauf am Berliner Mauerweg teilnimmt. Seither war die Gruppe immer unter den besten zehn Staffeln, davon erreichte sie zweimal Platz vier. In diesem Jahr erliefen sich die 22 Läufer Platz sieben von 103 teilnehmenden Staffeln. Das wird gefeiert: Da eine Siegerehrung in diesem Jahr ausfallen musste, soll das in der Aula nachgeholt werden. Dort bekommt die Gruppe einen Pokal übergeben. Der Förderverein der Schule hat außerdem kleine „Buddy-Bären“ bereitgestellt – damit auch jede Läuferin und jeder Läufer etwas mit nach Hause nehmen kann.

Seit vielen Jahren gibt es das Team schon, das jedes Jahr am Mauerweglauf teilnimmt. Quelle: Robert Roeske

Delia Borsum kümmert sich um die Gesamtorganisation des Teams und ist selbst Läuferin: „Unsere Gruppe ist eine bunte Mischung aus Fußballern, Reitern und anderen Sportlern“, erzählt sie stolz. Jeder trainiert für den Lauf individuell, denn einige ehemalige Schüler aus den Abijahrgängen 2008 bis 2021 wohnen nicht mehr in Oberhavel. Von den drei teilnehmenden Schülern sind auch welche aus der Schul-Lauf-AG dabei.

Die Laufgruppe verbindet Lehrer, Ehemalige und Schüler

Unter den Lehrern war Julia Warstat zum zweiten Mal dabei. Sie unterrichtet Französisch und Englisch am Hedwig-Bollhagen-Gymnasium und leitet die Zumba AG. An dem Lauf schätzt sie insbesondere das Teamgefühl. „Wir sitzen einfach alle im selben Boot“, erzählt sie. Da sei es egal, ob man Lehrer, Schüler und Ehemaliger ist. Man sei eine Mannschaft. Das schätzt auch Leonie Schürer aus Leegebruch an dem Staffellauf. Sie besucht die elfte Klasse und nahm ebenfalls zum zweiten Mal teil. Die Schülerin berichtet, dass man bei jedem Abschnitt mit den Läufern mitfiebere. Gerade wenn es auf die Zielgerade zugeht, sei die Stimmung sehr ausgelassen. Absolvent Philipp Nagy lief schon zu Schulzeiten mit. Die besondere Herausforderung ist für ihn die Aufteilung der Läufer auf die 27 Streckenteile. Von der Verpflegung bis hin zum Einsatz der einzelnen Läufer muss alles geplant sein. Seine ehemalige Schule behält der 32-Jährige im Herzen.

Von Franziska von Werder