Auf Grund des Ausbaus der BAB A10 wird die Brücke in Velten in der Germendorfer Straße von Donnerstag, den 7. November, 10 Uhr bis Samstag 9. November, 18 Uhr voll gesperrt – auch für den Linienverkehr der OVG. Es kann daher auf der Linie 824 zu Fahrzeitverlängerungen kommen. Die Linie wird in beiden Richtungen zwischen Leegebruch und Marwitz auf direktem Weg ohne Halt über Eichstädt, Vehlefanz und Bärenklau geführt.

In Velten wird ein Shuttleverkehr zwischen den Haltestellen Velten Weimann und Marwitz, Turnhalle eingerichtet. Die Fahrzeiten dieses Shuttles entnehmen Sie bitte den aktuellen Fahrplänen für den Zeitraum der Baumaßnahme. Die Umsteigemöglichkeit in Richtung Velten beziehungsweise Hennigsdorf und Oranienburg befindet sich an der Haltestelle in Marwitz, Turnhalle. Bitte nutzen Sie für die Umfahrungen auch die Buslinie 807 sowie die Bahnlinien RE6 und RB 55.

Hier finden Sie die alle Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen️ www.ovg-online.de

