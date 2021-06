Sie war immer für Senioren da: Trauer um Barbara Schweihofer-Ellis

Velten

Die bekannte Veltenerin Barbara Schweihofer-Ellis ist nach langer Krankheit am 5. Juni in Kanada, der Heimat ihres Ehemannes, verstorben. Die 82-Jährige, die auch den Ehrenpreis der Stadt Velten erhalten hatte, war langjähriges Mitglied des Seniorenbeirats und hatte auch großen Anteil an dessen Gründung. „Der Schwerpunkt ihres Lebens war die Betreuung und Hilfe für die Seniorinnen und Senioren aus Velten“, heißt es vom Veltener Seniorenbeirat. Sie sei stets geradlinig, sehr engagiert und nicht immer bequem gewesen.

Auch Bürgermeistern Ines Hübner ist betroffen. „Barbara Schweihofer-Ellis hat sich viele Jahre in unserer Stadt für die Seniorinnen und Senioren engagiert. Ihr Ziel war es immer, altersgerechtes Wohnen in Velten zu schaffen.“ 25 Jahre lang habe sie an ihrer Vision festgehalten, weil sie immer an ihre Idee geglaubt habe. Mit ihrer Entschlossenheit habe sie alle Beteiligten überzeugt und 2019 konnte man gemeinsam den Spatenstich für die Seniorenresidenz Schweihofer machen. „Ich bedauere es sehr, dass Frau Schweihofer-Ellis die Eröffnung der Seniorenresidenz jetzt nicht mehr erleben kann. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihrer Familie“, so die Bürgermeisterin.

Das Haus entsteht an der Breiten Straße, wo der Vater von Schweihofer-Ellis einst als Arzt praktizierte. 114 Pflegeappartements für Senioren entstehen dort, im Herbst soll das Haus eröffnen.

Von Marco Paetzel