So reagiert die Veltener Verwaltung auf den Lockdown

Velten

Auf Grundlage der aktuellen Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg werden die bereits bekanntgegebenen eingeschränkten Öffnungszeiten weiter verschärft: So wird beispielsweise die Stadtbibliothek ab sofort komplett für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Rathaus arbeitet außer zu den angekündigten Schließzeiten weiterhin mit Terminvergabe. „Alle Bürgerinnen und Bürger möchten wir jedoch darum bitten, wie gehabt auch in der ersten Januarwoche nur mit dringenden Angelegenheiten an die Verwaltung heranzutreten und, wenn möglich, die Sachverhalte am Telefon oder per E-Mail zu klären“, sagt Jennifer Collin, Fachbereichsleiterin für Soziales und Bürgerservice.

In der Zeit von Montag, 21. Dezember, bis Mittwoch, 23. Dezember, findet ein verminderter Betrieb in den Einrichtungen statt. Von Montag, 28. Dezember, bis zum Mittwoch, 30. Dezember, sind die drei städtischen Kitas geschlossen. Der Kita-Betrieb startet am 4. Januar wieder. Die Kindertagesstätten bleiben geöffnet in der ersten Januarwoche geöffnet. Die Eltern sind dennoch dazu angehalten, nach Möglichkeit auch dann ihre Kinder zu Hause zu betreuen.

Schule und Hort mit Notbetreuung

In den Schulen und Horten hingegen wird nach den Ferien eine Notbetreuung eingerichtet. Die Schulen decken dabei den Vormittag, die Horte den Nachmittag ab. Wie genau die Beantragung der Notbetreuung für betroffene Familien von statten gehen wird, soll in Kürze bekannt gegeben werden. vAm 21. und 22. Dezember werden nur bereits vereinbarte Termine stattfinden. Der Bürgerservice ist aber in dringenden Fällen erreichbar unter 03304 / 379 222. Der Bürgerservice wird dann ab 23. Dezember bis zum 3. Januar 2021 geschlossen sein. Ab dem 04. Januar ist der Bürgerservice wieder wie gewohnt für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar.

Fachämter der Stadtverwaltung mit eingeschränktem Betrieb

Ab dem 21. Dezember bis zum 23. Dezember findet nur ein eingeschränkter Betrieb in den Fachämtern nach Terminvergabe statt, danach wird das Rathaus bis zum Jahresende geschlossen. Die Mitarbeiter der Verwaltung sind ab 4. Januar wieder regulär vor Ort. Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Das Jugendfreizeitzentrum Oase schließt in der Zeit vom 19. Dezember bis zum 04. Januar. In diesem Zeitraum ist auch das Krisentelefon der Oase nicht geschaltet. Der Online-Zugang zur digitalen Oase ist für alle Altersgruppen aktiviert unter: https://discord.gg/vn5eTvw. Diese Plattform wird punktuell über die Weihnachtszeit betreut, sodass Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene auch im absoluten Notfall das Oase-Team während der Schließzeit erreichen können. Das Oase Team ist ab 5. Januar wieder vor Ort im Einsatz in der Breiten Straße 53a – momentan jedoch nur für Zehn- bis 13-Jährige zu gezielten pädagogischen Angeboten.

Jugendliche und junge Erwachsene, die Hilfe benötigen, können sich auch an die „ Nummer gegen Kummer“ wenden. Das Kinder- und Jugendtelefon, das vom Bund gefördert wird, ist anonym und kostenlos vom Handy und Festnetz montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr geschaltet: 116 111.

Von MAZonline