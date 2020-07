Sommerpause: Veltener Bibliothek schließt bis zum 3. August

Velten

Die Veltener Stadtbibliothek geht in eine Sommerpause und hat von Montag, 13. Juli, bis einschließlich Freitag, 31. Juli, für den Publikumsverkehr geschlossen. Veltens Bibliothekarin Karin Melerowicz begrüßt alle Leserinnen und Leser wieder persönlich ab Montag, 3. August, in der Bibliotheksgasse 1. Die regulären Öffnungszeiten sind dann Montag und Dienstag von 12–18 Uhr, sowie Donnerstag von 10–18 Uhr. In der Bibliothek gelten weiterhin die folgenden Corona-Beschränkungen: 1. Maximal drei Leserinnen und Leser dürfen sich zeitgleich in den Räumen aufhalten. 2. Die maximale Aufenthaltszeit ist pro Besucher begrenzt auf zehn bis 15 Minuten. 3. Im Wartebereich vor der Bibliothek dürfen sich nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig aufhalten. 4. Personen mit Atemwegssymptomen oder Fieber dürfen sich nicht in der Bibliothek aufhalten.

Wer trotzdem nicht auf Lesestoff in den Ferien verzichten möchte, kann die Onleihe als Alternative nutzen. Auch während der Schließzeit der Veltener Bibliothek können Nutzerinnen und Nutzer über die „ Onleihe Oberhavel“ Bücher oder Hörbücher entleihen: www.onleihe.de/oberhavel

Info Stadtbibliothek Velten, Bibliotheksgasse 1, Tel.: 03304 / 37 91 88,Mail: bibliothek@velten.de

