Spenden für die Stadtrallye: Stadtverordnete überreichen Schecks und Sachspenden

Velten

Mit der Stadtrallye wollen Vereine in Velten erreichen, dass Jugendliche sie besser kennenlernen. Start war am Freitagvormittag, die Jugendlichen hatten eine Art Schnitzeljagd an den Vereinsgeländen zu absolvieren. Gegen 18 Uhr kamen dann Stadtverordnete und Mitglieder der Verwaltung in den Jugendklub „Oase“. „Sie haben rund 1200 Euro und Sachspenden gespendet“, freute sich Oase-Leiterin Yvonne Scherdin. Rund 500 Euro kamen von der Fraktion Pro Velten, die einen Scheck übergaben. Die SPD-Fraktion sorgte mit Sachspenden dafür, dass die Jugendlichen an allen Stationen Getränke und Obst hatten, abends gab es ein gemeinsames Grillen. Rund 300 Euro spendeten jeweils die CDU- und die Linken-Fraktion. Von der Stadtverwaltung indes gab es Beutel und Eisgutscheine.

Von den Spenden wurden unter anderem gelbe Trinkflaschen mit dem Logo des neu entstandenen Netzwerkes „Ofenherz“ gekauft, das die Stadtrallye organisiert. „Wir haben festgestellt, dass die Kids oft keine Flaschen haben und sich dann Cola kaufen“, erklärt Oase-Leiterin Yvonne Scherdin dazu. Das wird mit den Gratis-Flaschen nun anders. Das übrige Geld soll in ein Beachvolleyballturnier am Bernsteinsee im August mit Übernachtung auf dem Rugbyclub-Gelände investiert werden. „Wir rechnen da mit bis zu 60 Kids“, erklärt Yvonne Scherdin.

Mit dem Auftakt der Stadtrallye mit 20 Teilnehmern am Freitag war sie zufrieden. Bei der Zweitauflage am heutigen Sonnabend nehmen nochmal 15 teil. „Als Start ist das super, um Erfahrungen zu sammeln“, so Yvonne Scherdin. Die Stadtrallye soll nun öfter stattfinden.

Von Marco Paetzel