„Lasst uns mal machen!“ heißt in diesem Jahr das Motto des Filmfests, das die Stadt Velten in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg und in Kooperation mit dem Filmverband Brandenburg auch in diesem Jahr organisiert hat. In den zwei Wochen werden 34 Schulklassen und zehn Kitagruppen mit fast 1.150 Kindern und Jugendlichen aller Altersklassen in den Genuss eines Filmerlebnisses kommen. Dazu gibt es auch öffentliche Vorführungen für alle.