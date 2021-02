Sportcasino im Lockdown: Wirt „Wolle“ Müller kann kaum noch die Pacht bezahlen

Velten

Und dann geht die kleine Handklingel wieder, der nächste Kunde steht bei Wolfgang Müller vor dem Fenster. Kasseler mit Sauerkraut und Kartoffeln gibt es am Dienstag als Hauptgericht, wahlweise gibt es auch einen deftigen Kohlrabi-Eintopf oder selbst gemachten Kartoffelsalat mit Boulette. „Es läuft aber sehr schleppend. Aber für mich ist es besser, als zuhause im Sesel zu sitzen und Fernsehen zu schauen“, erklärt der Wirt des Veltener Sportcasinos.

Von Dienstag bis Freitag bietet er den Abholservice am Fenster an, jeweils in der Zeit von 8 bis 14 Uhr. Doch wenn Wolfgang Müller dann nach sechs Stunden in die Kasse schaut, sind da oft kaum mehr als 100 Euro zusammengekommen. „Eigentlich ist es aus wirtschaftlicher Sicht wenig sinnvoll, wenn man Wareneinsatz und Strom noch abzieht.“ Doch er und seine Frau Christa, mit der er das Lokal gemeinsam schmeißt, wollen sich nunmal nicht vorwerfen lassen, es nicht wenigstens versucht zu haben.

Tausende Euro an Einnahmen fehlen

Seit Monaten ist seine Kneipe geschlossen, der erste und zweite Lockdown haben das Lokal mit voller Wucht getroffen. Allein im November und Dezember sind ihm 38 Veranstaltungen entgangen – Familienfeiern, Weihnachtsfeiern oder Buffets außer Haus. Und auch Training und Spiele nebenan auf dem Sportplatz gibt es ja nicht, also trinkt auch niemand auf die Schnelle mal ein Bierchen im Lokal. Der Schaden geht für den Wirt des Sportcasinos in die Tausende Euro, eine genaue Summe mag er gar nicht nennen. „Es gibt aber wohl noch viele andere, denen es wesentlich beschissener geht als mir“, sagt Müller, den alle nur „Wolle“ nennen, in seiner unnachahmlichen Art.

Er kritisiert vor allem, dass die Coronahilfen so langsam kommen. Über seinen Steuerberater habe er alles beantragen lassen. „Der Staat hat mich aber zweienhalb Monate hängen lassen. Das läuft sehr schleppend.“ Jetzt hat Müller gerade erst seine Pacht für November an die Stadt überwiesen. Aber er habe 32 Jahre lang immer pünktlich seine Pacht gezahlt. Bürgermeisterin Ines Hübner habe ihm nun geraten, erstmal alle staatlichen Töpfe anzuzapfen. „Und dann wollen wir uns nochmal zusammensetzen“, erklärt Wolfgang Müller.

Müller wird das Lokal womöglich schon vor 2022 schließen

Eigentlich wollte er Ende Mai 2022 sein Lokal für immer zuschließen, denn dann ist Wolfgang Müller gerade 70 Jahre alt geworden. Doch so wie es momentan aussieht, könnte es auch früher schon soweit sein. Zum einen, weil niemand seriös sagen kann, wann der Lockdown enden oder noch eine dritte Welle kommen wird – und dann komme ab Juli auch noch die Auflage dazu, Mehrweggeschirr zu verwenden. Da müsse er aber nochmal 500 Teller und Tassen besorgen.

Für rund 5000 Euro müsste er auch ein neues Kassensystem besorgen. Das will er nicht mitmachen. „Dann bringe ich eher den Schlüssel ins Rathaus und dann ist Pumpe“, sagt der 68-Jährige, der für die SPD auch in der Veltener Stadtverordnetenversammlung sitzt. Er wolle nicht noch privat Geld von meinem Konto nehmen oder meine Lebensversicherung kündigen. „Wir haben hier ja 40,45 Stunden am Wochenende mit meiner Frau gestanden, das war viel harte Arbeit“, so Wolfgang Müller. Aber der Schritt würde ihm schwerfallen nach 33 Jahren.

