Die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie treffen Familien derzeit besonders hart. Für Eltern, die in sogenannten „kritischen Infrastrukturen“ tätig sind, bietet die Stadt Velten seit Beginn der Corona-Pandemie eine Notbetreuung in allen städtischen Kitas an. Voraussetzung dafür ist eine Bestätigung des Landkreises, die die Eltern beantragen müssen. In den letzten Wochen wurde der Kreis der berechtigten Eltern ausgeweitet und die Zahl der betreuten Kinder in den Einrichtungen stieg an. Derzeit (4. Mai 2020) sind etwa 260 Kinder für die Notfallbetreuung angemeldet. Zu normalen Zeiten besuchen ca. 800 Kinder die städtischen Kitas. „Wir gehen davon aus, dass sich weitere Familien anmelden. Deshalb bereiten wir uns auf diesen neuen Kita-Alltag vor“, sagt Bürgermeisterin Ines Hübner.

Mit den Kita-Leitungen wurden die Hygienepläne besprochen, unter anderem wurde die Reinigung verstärkt. Außerdem gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich, die zwischenzeitlich das Ordnungsamt unterstützt haben, wieder in die Kitas zurück. „Wir haben zudem die Eltern über die getroffenen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen in den Kitas informiert, so dass Sie guten Gewissens Ihre Kinder in die Notfallbetreuung geben können, wenn es notwendig wird“, erklärt Jennifer Collin, Fachbereichsleiterin für Soziales und Bürgerservice. Eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht gibt es in den städtischen Einrichtungen in Velten nicht. „Diese macht aus unserer Sicht nur Sinn, wenn alle sie tragen. Das ist aber gerade bei Kleinkindern nicht vorgesehen. Wir haben deshalb mit den Kita-Leitungen gemeinsam entschieden, darauf zu verzichten“, so Jennifer Collin.

Für Schul- bzw. Hortkinder (1. bis 4. Klasse) wird in der Notfallbetreuung eine Unterstützung bei den Hausaufgaben durch die Erzieherinnen und Erzieher sichergestellt. Eltern werden gebeten, ihren Kindern die Hausaufgaben und Schulunterlagen mitzugeben.

Kita-Beiträge im Mai

Für alle Kinder, die derzeit nicht in der Notfallbetreuung sind, erhebt die Stadt Velten auch im Mai keine Kita-Beiträge. Die Erzieherinnen und Erzieher haben in den letzten Wochen Banner und Grüße an den Einrichtungen angebracht, um Kontakt zu den zu Hause gebliebenen Kindern zu halten. Außerdem wurden an Ostern Briefe an alle Kinder verschickt und kleine Projekte initiiert. Die Kinder erhalten in den kommenden Wochen kleine Bastelpakete geliefert. „Ich hoffe, dass die Kinder sich darüber gefreut und alle die letzten Wochen gut überstanden haben“, so die Bürgermeisterin.

