Stadt Velten vergibt Impftermine an Priorisierungsgruppen

Velten

Den Oberhavel-Kliniken stehen erneut kurzfristig zusätzliche Impfdosen von Biontech für die aktuellen Priorisierungsgruppen I bis III zur Verfügung. Um diese Dosen möglichst zeitnah zu verimpfen, hat der Landkreis Oberhavel die Kommunen gebeten, diese zusätzlichen Termine den betreffenden impfberechtigten Personen direkt anzubieten, teilt die Stadt Velten mit.

70 Termine werden vergeben

Für Veltenerinnen und Veltener stehen 70 Impftermine für den kommenden Donnerstag, 3. Juni 2021, zur Verfügung. Terminberechtigt sind neben den Priorisierungsgruppen I und II auch Bürgerinnen und Bürger der Priorität III, unter anderem Über-60-Jährige, Mitarbeitende im Apothekenwesen, in der Pharmawirtschaft, im Bestattungswesen, in der Ernährungswirtschaft, im Lebensmitteleinzelhandel, Wahlhelfende oder politische Mandatsträger.

Geimpft wird in Hennigsdorf

Es wird auf die Coronavirus-Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums verwiesen. Angehörige können für ihre Verwandten aus Velten einen Termin vereinbaren. Die Impfungen werden in der Klinik in Hennigsdorf, Marwitzer Straße 91, verabreicht. Der konkrete Ort der Impfungen wird an der Klinik ausgeschildert. Die Anfahrt zur Hennigsdorfer Klinik müssen die Impfberechtigten selbstständig organisieren.

Telefonnummer eingerichtet

Diese 70 Impftermine werden am Montag, dem 31. Mai 2021, zwischen 8 bis 16 Uhr, und am Dienstag, 1. Juni 2021, zwischen 8 bis 12 Uhr, unter den eigens dafür eingerichteten Telefonnummern durch die Stadtverwaltung Velten vergeben: 03304 / 5212 -801 und -802

Sobald alle Termine vergeben sind, werden diese Nummern abgeschaltet. Die Hennigsdorfer Klinik vergibt diese Termine nicht selbst. Deshalb wird gebeten, von Anrufen dort abzusehen, da es benötigte Kapazitäten bindet.

Unterlagen vorab ausfüllen

Bei der Terminvereinbarung müssen Impfberechtigte damit einverstanden sein, dass ihre persönlichen Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer bei der Stadtverwaltung gespeichert und auch dem Landkreis zur Terminkoordination übermittelt werden. Wer einen Termin erhält, muss zum Impftermin bereits diverse, vorab ausgefüllte Unterlagen mitbringen. Diese können direkt per E-Mail durch die Stadtverwaltung Velten zugesandt werden oder im Bürgerservice, Rathausstraße 17, persönlich abgeholt werden.

Den zweiten Impftermin erhalten Geimpfte dann direkt in der Klinik mitgeteilt.

Alle Infos zu den Priorisierungsgruppen unter: https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/terminvergabe/priorisierungen/

Von MAZonline