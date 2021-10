Velten

Gibt es ihn wirklich, diesen zugemauerten Raum in der Lindengrundschule in Velten? Und könnte da noch der Sarg von diesem ehemaligen Schulleiter aus Siebenbürgen stehen? Diese Geschichte jedenfalls erzählte Märchenerzählerin Marion Wölfer, die für Sonnabend zu ihrer ersten Gruseltour durch Velten eingeladen hatte und zunächst einmal über die geschichtlichen Hintergründe von Halloween aufklärte.

In der Ofenstadt steuerte sie mit ihrer kleinen Gefolgschaft von Verkleideten insgesamt vier Stationen an, um einerseits ein wenig Ortsgeschichte zu erhellen und andererseits mit geschliffener Sprache gar wundersame Begebenheiten zum Besten zu geben.

War Graf Dracula in Velten Schulleiter?

Station eins war die 135 Jahre alte Schule, in der Jungen und Mädchen in getrennten Gebäuden unterrichtet wurden und es zehn Klassen gab – für bis zu 500 Mädchen. Anschaulich und packend beschrieb die Märchenerzählerin, wie der hagere und bleiche Direktor dereinst mit verschränkten Armen am Schuleingang stand und mit gestrengem Blick die Kinder musterte. Gespannt verfolgten die Gäste, wie einige Zeit nach Dienstantritt mehr und mehr Veltener mit mysteriösen Leiden erkrankten. Der wackere Hausmeister präparierte die Wohnung des Direktors, in der ausschließlich ein mit rotem Samt ausgekleideter Sarg gestanden haben soll, mit geweihtem Wasser, Knoblauch und einem zugespitzten Kreuz. Der Direktor ward seitdem nicht mehr gesehen – und die Menschen wurden wieder gesund...

Das Schloss der Wasserhexe steckte im Moor

Die Kulisse für die zweite Geschichte bildete die evangelische Stadtpfarrkirche. Dort kam Marion Wölfer auf die frühere Moorlandschaft zu sprechen. Sie berichtete von der Wasserhexe. Die lockte Verirrte in Unwetternächten in ihr tief im Morast versunkenes Schloss. So geschah es auch mit einem gottesfürchtigen Bauern, der jedoch eine geweihte Kerze mit sich führte und deshalb mit Hilfe seines ebenfalls gefangenen Großvaters fliehen konnte.

Ein verwildertes Grundstück in der Mittelstraße, das auch ohne Worte schon verwunschen genug wirkte, wurde einst von einer alten Frau mit unzähligen Katzen bewohnt. Die Kinder aus dem Haus gegenüber machten eine Mutprobe: Die einzige Schwester sollte sich in das Haus der Alten schleichen, etwas stehlen, um es dann wieder zurückzubringen. Die sechs Brüder verfolgte das, als es plötzlich blitzte und knallte. Ihre Schwester fanden sie am nächsten Morgen mit weißem Haar und Fell im Bett vor. Von der Alten blieb nur das Leuchten ihrer Laterne, das noch in stürmischen Nächten auf dem verfluchten Grundstück zu sehen sei.

Der versoffene Ritter

Die vierte Geschichte erzählt vorm Rathaus, handelte von einem versoffenen und ungehobelten Ritter, der mit seinem Pferd den Kräutergarten eine alten Heilerin verwüstete und ihrem Fluch gemäß einige Nächte später seinen Kopf verlor. Ob nun sein Pferdegetrappel oder die anderen Erscheinungen in Velten, Marion Wölfer hat mit ihrem anschaulichen Worten erfolgreich den Samen des Zweifels gelegt, ob diese Geschichten vielleicht doch nicht ganz erfunden sind. Toll!

„Es fühlt sich gut an, wenn die Menschen berührt werden“, sagt die Märchenerzählerin. Ich finde die Welt braucht mehr dieser Märchen und Erzählungen, das die Kinder wieder mehr eingefangen werden. Denn der Symbolgehalt sei immer lehrreich und die inneren Bilder könnten mächtig sein. „Märchen sind eine Lehre fürs Leben“.

