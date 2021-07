Stadtverordneter der ersten Stunde: Trauer um Michael Unrath

Velten

Der Linken-Stadtverband in der Veltener Ofenstadt trauert um Michael Unrath. Der Genosse habe über mehr als zwei Jahrzehnte den Ortsverband der Partei Die Linke geprägt und seine ganze Kraft dafür eingesetzt. „Als Vorsitzender der Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung setzte er sich für das Gemeinwesen in Velten ein. Es ging ihm immer um die Sache, nicht um ihn selbst. Unser herzliches Beileid gilt seiner Schwester“, erklärte Veltens Linken-Vorsitzender Alexander Moser-Haas am Freitag auf MAZ-Anfrage. Die Linke werde sein Andenken bewahren.

Auch Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner äußerte sich zum Tode Unraths. „Mit Betroffenheit und Trauer erfüllt uns die Nachricht vom Tod unseres ehemaligen und langjährigen Stadtverordneten Dr. Michael Unrath. Er hat sich für unsere Stadt und ihre Bewohner mit großem Sachverstand und viel Engagement eingesetzt. Wir werden sein Andenken in Ehren halten. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie“, teilte Veltens Bürgermeisterin am Freitag mit.

Michael Unrath war seit 1990 Stadtverordneter und auch Fraktionsvorsitzender für die PDS, und anschließend für die Linke. Zur letzten Kommunalwahl war der Berufsschullehrer im Ruhestand nicht mehr angetreten.

Von Marco Paetzel