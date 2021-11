Stadtverwaltung Velten führt generell die 3 G-Regelung ein

Velten

Aufgrund der pandemischen, zugespitzten Lage müssen sich auch für Besuche im Veltener Rathaus die Zugangsbedingungen ändern. Es gilt ab Montag, 29. November, die 3G-Regelung. Wer also einen Termin im Rathaus, Rathausstraße 10, oder im Bürgerservice, Rathausstraße 17, wahrnehmen möchte, muss nachweislich genesen, vollständig geimpft oder negativ getestet worden sein.

Den Mitarbeitenden ist der entsprechende Nachweis zum Termin bitte vorzuzeigen. Im Falle eines Schnelltests ist sowohl ein Bürgertest von einer offiziellen Testeinrichtung als auch ein mitgebrachter Schnelltest, der vor Ort durchgeführt wird, möglich.

Außerdem sollten, sofern möglich, Sachverhalte und Fragen am Telefon oder per E-Mail mit den Mitarbeitenden geklärt werden, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Für Besucherinnen und Besucher der Veltener Stadtbibliothek, Bibliotheksgasse 1, gilt bereits ebenfalls die 3G-Regel.

Von MAZonline