Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak: Gänsehaut in der Ofenstadt

Velten

Vor einer Woche verfolgten Millionen Fernsehzuschauer den romantischen Heiratsantrag von Schlagerstar Stefan Mross bei der TV-Show „Adventsfest der 100 000 Lichter“, als er seiner Freundin Anna-Carina Woitschak die Frage aller Fragen stellte. Eine Woche später standen beide wieder zusammen auf der Bühne, und das in Velten. Es knisterte dann auch gewaltig, als die beiden im Laufe der Show „ Weihnachten mit unseren Stars“ auf der Bühne standen und sich liebevoll begegneten.

In der TV-Show „Adventsfest der 100 000 Lichter“ stellte Stefan Mross vor einem Millionenpublikum Anna-Carina Woitschak die Frage aller Fragen. Quelle: imago images/STAR-MEDIA

„Die beiden sind schon ein tolles Paar. Ich bin extra wegen Stefan Mross gekommen und habe auch den Heiratsantrag vorige Woche im Fernsehen gesehen. Das war sehr emotional“, beschreibt Ursel Widmer, die eigens aus der Nähe von Potsdam in die Ofenstadt reiste. Neben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak traten auch noch das Kastelruther Männerquartett und Monika Martin auf. Deren Tourmanager Roland Heinzler zeigte sich nach der Veranstaltung vollends zufrieden: „Wir waren schon öfter in der Ofenstadthalle zu Gast und es ist immer wieder sehr schön. Monika war auch schon mal hier und hat sich gefreut auf das Veltener Publikum. Rundherum war es eine gelungene Veranstaltung, alles hat gepasst und ich denke, alle Zuschauer gingen glücklich und zufrieden nach Hause.“

Sorgten in der Ofebnstadthalle für gute Stimmung: das Kastelruther Männerquartett. Quelle: Knut Hagedorn

Gut und gerne 350 Zuschauer verfolgten die dreistündige Show, die Moderator Stefan Mross pünktlich um 16 Uhr eröffnete. Die Bühne war weihnachtlich gestaltet und sorgte so für eine besinnliche Stimmung. Diesen Eindruck konnte die Ofenstadthalle an sich nicht ganz halten, was auch Rosemarie Klahr aus Hennigsdorf ein wenig störte. „Ich hätte mir schon gewünscht, dass die Halle auch geschmückt ist. So war es leider sehr schmucklos und trist, das fand ich schon schade.“

Viele Fans kamen auch wegen der Österreicherin Monika Martin nach Velten. Quelle: Ruediger Boehme/Archivbild

Warm ums Herz wurde es dann allen Besuchern, als das zukünftige Ehepaar Mross/ Woitschak gemeinsam auf der Bühne stand. Beide strahlten um die Wette und ließen die Herzen der Gäste höherschlagen. „Ich wünsche den beiden alles erdenklich gute, sie sind ein wunderhübsches Paar“, zeigte sich auch die Havelländerin Ursel Widmer gerührt. Doch nicht nur das Liebespaar schenkte den Gästen schöne Stunden, auch die Auftritte der 57-jährigen Österreicherin Monika Martin und des Kastelruther Männerquartetts begeisterten das Publikum. „ Monika Martin war toll, ich bin vor allem wegen ihr gekommen. Generell war es ein gelungener Abend“, so die Hennigsdorferin Rosemarie Klahr. Auch andere Besucher waren glücklich nach der Weihnachtsshow.„Ich komme öfters zu diesen Shows, es macht immer wieder Spaß “, freute sich Rosi Pietsch aus Sommerfeld.

Von Knut Hagedorn