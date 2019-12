Schlagerstars zu Gast in Oberhavel - Mit Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak: So war „Weihnachten mit den Stars“ in Velten

Schlagerstars um Stefan Mross treten bei „Weihnachten mit den Stars“ in Velten auf und begeistern das Publikum. Eine Woche nach dem öffentlichen Heiratsantrag standen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak erstmals auf der Bühne.