Steigende Nachfrage: Lange Wartelisten für Wohnungen der REG Velten

Die Regionale Entwicklungsgesellschaft Velten (REG) wird am 1. November 30 Jahre alt. Eigentlich waren anlässlich dieses Jubiläums 35 Mieter eingeladen, die bereits seit mindestens 30 Jahren in einer von der REG verwalteten Wohnung leben. Wegen der Corona-Pandemie aber wurde der Termin erst einmal verschoben.

Sanierung von Wohnblöcken in Velten-Süd

Prokurist Philipp Gall blickt zurück auf die Anfänge des kommunalen Unternehmens, das inzwischen zwei wichtige Kernaufgaben hat. Das ist zum einen die Verwaltung von Vermietung von 800 Wohnungen, davon etwa 600 eigene. Zum anderen gibt es die Techniksparte, wozu seit 2013 die Verwaltung des Bernsteinsees gehört, sowie Dienstleistungen in kommunalen Einrichtungen. So sind beispielsweise Hausmeister in Kitas und Schulen bei der REG angestellt. Angefangen hatte die Geschichte des Unternehmens, als vor 30 Jahren die Flächen am Heidekrug erschlossen werden sollten. Dort befand sich einst ein Tanklager. Der Boden musste komplett durchwaschen werden. „Insgesamt war diese Erschließung sehr aufwendig und dauerte fast zehn Jahre“, sagt Philipp Gall. Ab 2000 begann das Unternehmen dann, Wohnblöcke in Velten-Süd zu sanieren. Inzwischen wurden auch viele Altbauten aus dem Bestand der REG saniert, teils umgebaut, sodass offene Wohnbereiche entstanden sind.

Kleinteilige Bebauung zu moderaten Preisen

„Man kann schon sagen, dass wir attraktiven Wohnraum zu moderaten Preisen anbieten können“, sagt Philipp Gall. Der Mietpreis kalt pro Quadratmeter liegt bei etwa 6 Euro in Velten-Süd und bei nicht mehr als 7,50 Euro bei den Altbauten im Zentrum. Perspektivisch will das Unternehmen noch weitere Wohnungen bauen, Flächen wären noch vorhanden. „Da muss es dann natürlich auch einen politischen Konsens in Velten geben, damit die Stadt überhaupt weiter wachsen kann“, erklärt Gall mit Bezug zum Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Februar – ein Moratorium für Bauprojekte mit mehr als 50 Wohneinheiten. Die REG setzt ohnehin eher auf eine kleinteilige Bebauung, die dem Parkstadt-Charakter gerecht wird. „Von großen Wohnblöcken, wie denen in Velten-Süd, brauchen wir nicht noch mehr“, sagt der Prokurist. Im Vergleich mit anderen Kommunen in Oberhavel habe Velten ein sehr großes Entwicklungspotenzial. Seit Jahren verzeichnet die REG eine hohe Nachfrage nach Wohnraum, auch von jungen Menschen, die gerne bleiben wollen, jedoch trotzdem nicht mehr bei den Eltern leben möchten. Die REG hat derzeit fast 300 Personen auf der Warteliste.

Keine freien Gewerbeflächen mehr

Was die Gewerbeflächen betrifft, sind dagegen kaum noch weitere Planungen in die Zukunft möglich. Die REG hat keine Industrieflächen mehr zu veräußern. Zwar gibt es hin und wieder einzelne Rückübertragungen von Grundstücken, doch diese finden schnell wieder neue Käufer. Das einzige größere Projekt der nächsten Jahre wäre die Erschließung des rund 100 000 Quadratmeter großen Geländes, auf dem sich derzeit noch Baracken der alten Ingenieursschule Hohenschöpping befinden. „Wir bräuchten noch viel mehr Gewerbeflächen, aber es sind schlichtweg keine mehr vorhanden. Im gesamten Südkreis Oberhavel gibt es keine freien Gewerbe- und Industrieflächen mehr.“

