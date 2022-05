Sternfahrt des Landkreises: Aus allen Richtungen nach Velten

Velten

Gut gelaunt stieg Landrat Alexander Tönnies (SPD) von seinem Fahrrad. „Wir waren schon echt schnell unterwegs muss ich sagen, damit war so gar nicht so zu rechnen.“ Tönnies war einer von rund 200 Teilnehmern, die sich am Sonnabendvormittag am traditionellen Anradeln beteiligten, wodurch der Landkreis das Bewusstsein für das Fahrradfahren stärken und bewerben möchte. Die Touren starteten an sieben Orten im Kreisgebiet. Gemeinsames Ziel der Sternfahrt war die Ofenstadt Velten, wo die Eröffnung des umgebauten Marktplatzes mit einem großen Fest begangen wurde.

Landrat Alexander Tönnies tritt selbst in die Pedale

Mit rund 40 Wegbegleitern startete Landrat Alexander Tönnies am Sonnabendmorgen aus Hohen Neuendorf, zudem wurde in Oranienburg, Zehdenick, Liebenwalde, Glienicke, Hennigsdorf und Birkenwerder in die Pedale getreten. Die Touren wurden von erfahrenen Tourleitern begleitet, auch für die Rückfahrt wurden größtenteils begleitete Touren angeboten. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause läutete der Landkreis mit dem Anradeln wieder die Fahrradsaison ein. „Ich bin selbst ein begeisterter Radfahrer. Ich nutze dies zum Abschalten. Für mich ein wundervoller Ausgleich zum täglichen Alltag“, so Landrat Tönnies. Ob Genussradler, Rennradler, Familienausflügler oder Mountainbiker – alle waren dazu aufgerufen, das eigene Zweirad frühlingstauglich zu machen und loszuradeln.

Es wurde zünftig gefeiert auf dem Marktplatz in Velten. Quelle: Robert Roeske

Zur Mittagszeit traf die Rad-Sternfahrt dann in der Ofenstadt Velten ein, dem gemeinsamen Zielort. Dort herrschte bereits großer Trubel und es tobte ein buntes Markttreiben. Nach einem Jahr Umbauzeit wurde am Sonnabend offiziell der neugestaltete Marktplatz eingeweiht. Für insgesamt rund zwei Millionen Euro, davon wurden 1,4 Millionen Euro durch das Förderprogramm „Aktive Stadtzentren II“ gefördert, ist ein barrierefreier, freundlicher und moderner Stadtplatz entstanden. „Es ist aber kein gesichtsloser Platz geworden, sondern ein Ort mit individueller Persönlichkeit. Ein Platz, der zeigt: Hier ist die Mitte unserer Ofenstadt. Auf dem Marktplatz verbinden sich Veltener Geschichte und Gegenwart gekonnt miteinander ganz nach unserem Stadtmotto ’Tradition trifft Innovation’. Ich hoffe sehr, dass die Veltenerinnen und Veltener ihren Markt als das Herz ihrer Stadt, als ihr Wohnzimmer, wiederentdecken“, so Bürgermeisterin Ines Hübner am Sonnabend.

Wasserspiel auf dem Marktplatz mit etwas Verspätung

Der Spatenstich erfolgte am 6. April 2021. Seitdem wurde in mehreren Bauabschnitten Einiges auf dem Platz bewegt, rückgebaut oder an anderer Stelle neu errichtet. Die neuen Gestaltungselemente greifen dabei auf die Veltener Ofenfabrik-Geschichte zurück. Verbindendes Element ist ein in die komplett erneuerte sandsteinfarbene Pflasterung eingelassenes steinernes Mosaik, das die historischen Firmenstempel der 38 Veltener Ofenfabriken zeigt. Der vorhandene Brunnen wurde abgetragen und der Stiftung Museumsstandort Velten übergeben. Ein bespielbares und beleuchtetes Wasserspiel wird nun anstelle des Brunnens zum neuen Anziehungspunkt werden. Dieser hatte allerdings noch etwas Startschwierigkeiten und verweigerte gegen 12.20 Uhr zur geplanten Eröffnung seinen Dienst – gegen 16 Uhr präsentierte sich dann aber der neue Brunnen im vollen Glanz.

Der neue Wasserbrunnen in Velten. Quelle: Stadt Velten

An diversen Ständen konnten sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher verköstigen. Hüpfburgen und Kletterspielgeräte sorgten für gute Laune bei den kleinen Besuchern. „Das Wetter tut heute sein Übriges. Der Marktplatz ist sehr schön geworden und man sieht ja, wie viele Leute hier heute gekommen sind. Ich beglückwünsche Velten zum neuen, schicken Mittelpunkt der Stadt“, so Landrat Tönnies abschließend.

Von Knut Hagedorn