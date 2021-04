Stichkanal in Velten: Entspannungskur für Körper und Geist

Velten

Die Natur genießen, eine Weile am Wasser verweilen und gleichzeitig noch den eigenen Körper und Geist trimmen – das alles bietet das Areal rund um den Veltener Stichkanal. Dass dieses Fleckchen Erde bei Weitem kein Geheimtipp mehr ist, sieht man vor allem, wenn die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken blitzen. Dann stöbern nicht nur Einheimische durch das weitläufige Gebiet. Und es gibt viel zu entdecken.

Naturlehrpfad erklärt die Natur und dessen Bewohner

So stehen diverse Infotafeln am Waldesrand, der von der Barbara-Zürner-Oberschule ins Leben gerufene Naturlehrpfad stellt Fragen und bietet Antworten rund um die Natur und seine Bewohner. Auch die Weiten des Universums mit den dort befindlichen Planeten werden auf etlichen Tafeln näher beleuchtet. Ebenfalls zu entdecken auf dem Spaziergang ist ein Insektenhotel und ein kleiner aber feiner Trimm-dich-Pfad, wo man sich körperlich etwas ertüchtigen kann.

Der Stichkanal in Velten. Quelle: Knut Hagedorn

Das Gebiet wird von vielen gern zu ausgedehnten Spaziergängen genutzt, aber auch diverse Hundebesitzer begegnen einem unterwegs sowie einige Vierbeiner namens Pferd samt Reiter. Allerdings muss man keine Sorge haben, dass dieses Waldgebiet nun überlaufen ist, ungestörte Ausflüge sind trotz der steigenden Beliebtheit weiterhin möglich. In den Sommermonaten nutzen auch viele Gäste das kühle Nass zum Baden und Abkühlen. Doch auch in den Abendstunden ist an den Rändern des Stichkanales noch Bewegung, dann gehört das Areal den Anglern. Wenn man alles zusammenfasst ist das Gelände rund um den Stichkanal eine lohnenswerte Adresse für einen erholsamen und gemütlichen Spaziergang. Die vielen Wege laden aber auch zum Joggen und Radfahren ein. Kurzum: Für jeden Geschmack ist etwas am Veltener Stichkanal dabei. Und wenn man dann noch weiß, wie groß der Mars ist und wie weit der Pluto von der Erde entfernt ist – war es ein gelungener Ausflug.

Von Knut Hagedorn