Die Fraktionsvorsitzenden in der Veltener Ofenstadt nennen ihre wichtigsten Ziele für das Jahr 2022. Vor allem das Thema Wohnraum und die Zukunft der Innenstadt spielen eine Rolle.

Bezahlbarer Wohnraum wird auch in diesem Jahr ein Thema in der Veltener Ofenstadt sein. Rund 1000 Wohnungen könnten auf dem Areal an der Nauener Straße entstehen. Quelle: Enrico Kugler