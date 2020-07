Toben mit Mundschutz? Für die Betreiber des Veltinchens derzeit nicht vorstellbar

Velten

Was macht eigentlich das „Veltinchen“? Der beliebte Indoorspielplatz in Velten hat seit dem Lockdown geschlossen und bislang war nicht bekannt, wann die Erlebnishalle wieder aufmacht. Doch nun richten sich die Betreiber mit einer Nachricht an ihre Fans: „Uns geht es gut!“ Immer wieder erhalten sie Nachfragen, wie es ihnen in der Corona-Zeit ergeht und wann das Veltinchen wieder aufmacht. „Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die in dieser seltsamen Zeit regelmäßig an uns denken und immer wieder mal nachfragen, wie es uns geht. Uns geht es den Umständen entsprechend gut.“ Wann darf endlich wieder getobt werden? „Ganz ehrlich? Wir wissen es nicht. Wir haben auch lange überlegt und viele Möglichkeiten ausdiskutiert. Wir kommen immer auf das gleiche Ergebnis.

Toben mit Mundschutz unvorstellbar

Toben mit Mundschutz ist wirklich nicht schön und wir haben Bedenken, welche Auswirkungen das Toben mit Mundschutz auf den Spielspaß, aber auch auf die Gesundheit hat. Wir wissen nicht, wie es Euch geht, doch wir sind nach 20 Minuten Einkaufen echt fertig und wollen den „Schnutenpulli“ nur noch vom Gesicht haben. Die Vorstellung damit zu Toben bringt uns an unsere Grenzen des Vorstellbaren“, heißt es in der Erklärung. „Nein, wir können nicht hier und da mal über einen Verstoß hinwegsehen, eine Ausnahme machen oder mal ein Auge zudrücken. Wir nehmen die Situation wirklich sehr ernst, weil eine Öffnung für uns auch enorme Risiken bedeuten könnten. Nach wie vor steht die Gesundheit unserer Gäste und unserer Angestellten im Vordergrund. Nun beobachten wir weiter, welche Lockerungen kommen und wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Wir werden weiter positiv in die Zukunft schauen.“

Öffnung frühestens am 1. September

Wenn es einen Termin für die Öffnung gibt, wird dieser rechtzeitig bekannt gegeben. „Doch wird das, wenn alles positiv verläuft, frühestens der 1. September sein. Wir danken für euer Verständnis und hoffen, euch alle bald gesund und munter wieder im Veltinchen begrüßen zu können. Bis dahin bleibt alle gesund und genießt den Sommer. Wenn er denn wieder einmal auftaucht.“ Ihren Optimismus haben die Betreiber noch nicht verloren: „Am Ende wird alles gut, man muss nur daran glauben.“

Von Wiebke Wollek