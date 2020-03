Velten

Ein auf dem Herd stehender Topf mit Öl war am Dienstagnachmittag Ursache für einen Feuerwehreinsatz in einem Wohnhaus in der Lindenstraße. Durch die Hitze des Öls hatte sich ein Fettbrand entwickelt, der auf die Kücheneinrichtung übergriff. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Das Wohnhaus blieb bewohnbar, da sich die Küche in einem Anbau befindet. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 1000 Euro beziffert.

Von MAZonline