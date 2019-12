Velten

Trickdiebstahl in Velten: Am Montag (16. Dezember) gegen 13 Uhr erschienen zwei bisher unbekannte männliche Personen in einem Geschäft in der Veltener Poststraße und wollten 500 Euro wechseln. Die anwesende 43-jährige Verkäuferin lehnte dies allerdings ab. Nachfolgend wollte dann eine der Personen ein Handtuch kaufen, woraufhin die Verkäuferin der Person einen Stapel Handtücher zeigte. Plötzlich verließen beide Personen das Geschäft. Die Verkäuferin bemerkte dann das Fehlen ihres Handys. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 400 Euro. Die Krimimalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Von MAZonline