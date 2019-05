Velten

Am 25. Mai wird in der Veltener Ofenstadthalle wieder mit Begeisterung getrödelt. Zwischen 16 und 22 Uhr können Preisfüchse die einzigartige Atmosphäre des beliebten Nachtflohmarktes genießen und sich auf die Jagd nach Schätzen begeben. Hobbytrödler und Profis sind gleichermaßen vertreten, wenn am Samstagabend mit Familie und Freunden nach Herzenslust gestöbert werden kann.

Alles, von A bis Z

Auf mehr als 1.000 Quadratmetern wird angeboten, was Keller und Dachboden so hergeben, Antikes und Gebrauchtes, von A wie Ansichtskarten bis Z wie Zollstock. Auch Hausrat, Kindersachen, Spielzeug und vieles mehr warten auf ein neues Zuhause, eine Schnäppchenfundgrube also für Groß und Klein. Wer selbst einen Stand aufbauen will, kann sich unter www.Nobis24.com anmelden.

Von MAZonline