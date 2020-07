Velten/Birkenwerder

Dem sechsjährigen Jann Enghusen aus Velten steht ein großes Ereignis bevor: Im August wird der Junge in Birkenwerder eingeschult. Jann hat die sogenannte Glasknochenkrankheit. Ihn deshalb auf eine reine Körperbehinderten-Schule zu schicken, war keine Option für die Eltern.

Für Mama Simone Enghusen, welche die gleiche Krankheit hat und wie ihr Sohn im Rollstuhl sitzt, ist Birkenwerder allererste Wahl. „Ich habe selbst an der Regine-Hildebrandt-Schule im Jahr 1998 Abitur gemacht, das war eine ganz tolle Zeit“, erinnert sich die heute 41-Jährige. Für Jann wünscht sie sich die gleichen Chancen auf Integration, weshalb er auf die integrativ-kooperative Pestalozzi-Grundschule in Birkenwerder gehen soll.

Ganz vertieft ist Jann beim Spielen. Er liebt es zu bauen, auch Autos und Dinos begeistern den Jungen. Quelle: Enrico Kugler

Eigentlich war auch schon alles organisiert, bei den Enghusens hatte sich Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt eingestellt. Doch die Familie steht nun vor einem riesigen Problem. Die Einzelfallhelferin, die Jann derzeit täglich im Kindergarten in Velten zur Seite steht, kann den Jungen nur noch bis Ende Juli begleiten, weil sie ab August eine Ausbildung zur Erzieherin beginnt. „Dafür habe ich natürlich vollstes Verständnis und freue mich auch für sie“, erklärt Simone Enghusen. „Ich hätte mir natürlich sehr gewünscht, dass sie bleibt, denn sie ist eine echte Koryphäe“, schwärmt die Veltenerin.

Jann und seine Mama Simone Enghusen sind ein tolles Team. Beide teilen das Schicksal der Krankheit. Quelle: Enrico Kugler

Doch wie wird es nun ohne die Einzelfallhelferin weiter gehen? Dass es so schwierig ist, Ersatz zu finden, hätten die Eltern von Jann nicht erwartet. Über den bisherigen Träger, den Verein Pusteblume, konnte kein neues Personal gefunden werden. „Na gut, dann suchen wir eben selbst“, dachte sich Simone Enghusen und startete einen Aufruf über Facebook.

Sechs der zwölf Interessenten wurden von der Familie zum Kennenlernen nach Hause eingeladen. In mühevoller Eigenregie fand sich schließlich ein junger Mann, der den Job gerne übernehmen würde und den die Eltern für ihren Sohn als Unterstützung für geeignet halten. Jann benötigt Hilfe beim An- und Ausziehen, beim Toilettengang und beim Umsetzen, also beim Verlassen des Rollstuhls, um zum Beispiel auf einer Decke auf dem Boden zu sitzen. Eine pflegerische Qualifikation sei nicht zwingend notwendig, es sei mehr eine Form von Assistenz, erklärt Simone Enghusen.

Langweilig wird Jann nicht so schnell. Er hat viele Ideen zum Spielen. Im Kindergarten ist er gerne mit seinen Kumpels zusammen. Quelle: Enrico Kugler

Die Familie steht in engem Kontakt mit dem Landkreis Oberhavel, der die Kosten für die Einzelfallhilfe übernimmt. Dazu wurde Eingliederungshilfe beantragt. Im Falle des Bewerbers, von dem Familie Enghusen so angetan ist, würde der Landkreis jedoch maximal 12 Euro brutto Stundenlohn bei einer 40-Stunden-Woche zahlen, da er Quereinsteiger ist. Dieser kann aber nur mit 14 Euro Stundenlohn leben.

„Uns läuft die Zeit weg und wir sind echt verzweifelt“, sagt Simone Enghusen. „Wenn wir niemanden finden, droht Hausunterricht. Dabei ist Jann seit er ein Jahr alt ist ständig unter Kindern. In der Kita hat er seine Kumpels. Er ist ein intelligenter pfiffiger und aufgeweckter Junge, fröhlich und total umgänglich“, sagt die Veltenerin.

Landkreis verspricht weitere Unterstützung

Auf MAZ-Nachfrage äußert sich der Landkreis wie folgt: „Ist der Anspruch auf Eingliederungshilfe festgestellt, entscheiden sich nach dem Grad der Behinderung und nach weiteren Kriterien die Art und der Umfang der Hilfen.“ Der Landkreis schließe für die Erbringung von Leistungen dieser Art mit verschiedenen Trägern Vereinbarungen ab, in denen Umfang, Leistungen und Finanzierung genau festgelegt sind.

Kein Spielraum bei der Bezahlung

Pressesprecherin Irina Schmidt weist darauf hin, dass Vereinbarungen nach dem Sozialgesetzbuch IX nur mit zertifizierten Trägern abgeschlossen werden können. Damit werden bestimmte Anforderungen, die sich aus dem Gesetz ergeben, wie Qualitätssicherung und Weiterbildung, gesichert. Deshalb könne die Frage nach einem möglichen Spielraum des Landkreises, was die Bezahlung eines Quereinsteigers betrifft, nur mit Nein beantwortet werden.

Die Sprecherin erklärt weiter, dass in der Regel die Personen, die Anspruch auf Eingliederungshilfe haben, auf den Fachbereich Soziales zukämen und die Kollegen dann einen bereits vertraglich gebundenen Träger suchen oder auch eine Vereinbarung mit einem anderen Träger neu abschließen, der in der Lage ist, die erforderliche Leistung anzubieten.

Jann freut sich schon sehr auf die Schule

Der Landkreis stellte auf Nachfrage am Mittwoch in Aussicht, die Familie weiterhin bei der Suche nach einer Fachkraft zu unterstützen. Die Verwaltung stellte in Aussicht, weiter nach Alternativen zu suchen und die Enghusens mit ihrem Problem nicht im Stich zu lassen. Jann und seine Eltern freuen sich, dass die Behörde weitere Unterstützung zusagt. Der Sechsjährige möchte schließlich auch ein stolzes Schulkind sein und bald neue Kumpels in Birkenwerder finden.

