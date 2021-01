Überfall auf Tankstelle in Velten: Polizei veröffentlicht Bilder der Täter

Velten

Am Montag, 25. Januar gegen 7.20 Uhr betraten drei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten und forderten von einer 28-jährigen Berliner Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Die Täter nutzen dabei ein Messer sowie einen waffenähnlichen Gegenstand. Sie entnahmen im Kassenbereich Zigaretten sowie Bargeld aus der geöffneten Kasse. Das Diebesgut wurde in einem mitgebrachten blauen Müllsack verstaut. Anschließend flüchteten die drei Männer. Die 28-Jährige betätigte umgehend nach der Tat den Alarmknopf, die Polizei konnte die Täter trotz unmittelbar eingeleiteter Suchmaßnahmen nicht ergreifen. Ein Fährtenhund kam ebenfalls zum Einsatz.

Die Polizei sucht mit Bildern der Überwachungskamera nach den Tätern. Quelle: PD Nord

Inzwischen liegt ein Beschluss für die Veröffentlichung der Bilder der Täter vor. Wer Personen auf den Bildern erkennt und/oder Hinweise zu ihnen geben kann, meldet sich bitte unter 03301/8510 bei der Polizeiinspektion Oberhavel.

