Unbekannte überschwemmen Baustelle an der Grundschule Velten

Velten

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich bislang Unbekannte unberechtigt Zutritt zur Baustelle des Erweiterungsbau der Grundschule in der Hermann-Aurel-Zieger-Straße in Velten, idem sie den Bauzaun öffneten.

Im Inneren der Baustelle öffneten die Unbekannten zwei Standrohre, wodurch es zu einer Überschwemmung kam. Schätzungsweise rund 50 Kubikmeter Wasser liefen in die Baustelle. Die Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt worden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, speziell Herbeiführen einer Überschwemmung, wurde aufgenommen.

Von MAZonline