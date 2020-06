Velten

Montagabend (22. Juni) gegen 18.40 Uhr wurde durch eine Bürgerin in der Marwitzer Trift in Velten, welche gerade mit ihrem Hund dort unterwegs war, ein Brand von Unterholz mit Grasbewuchs nah am Waldrand gemeldet. Es brannten etwa 60 Quadratmeter, die Flammen standen circa. 50 cm hoch. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Ursache des Brandes ist gegenwärtig noch ungeklärt.

Von MAZonline