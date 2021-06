Unterricht in der Pandemie: Der Schulalltag kehrt zurück im Bollhagen-Gymnasium

Velten

Die große Pause hat gerade begonnen, auf dem Schulhof wird es laut. Eigentlich wirkt alles ganz normal im Veltener Hedwig-Bollhagen-Gymnasium, doch die Pandemie lässt die Schule nur langsam los. Die Abiturprüfungen sind aber gut gelaufen. Nachprüfungen stünden noch aus, ansonsten sei man aber durch. „Das hat alles gut funktioniert, alles lief nach Plan“, sagt Schulleiter Michael Martin. Probleme mit der Corona-Testpflicht vor den Prüfungen oder auch positive Fällen habe es in dem Gymnasium nicht gegeben. Was den Abschluss angeht, so werde die Zeugnisausgabe für die 69 Abiturienten in der Aula stattfinden – wie immer. Neu ist allerdings, dass die Veranstaltung am Sonnabend, 19. Juni, in zwei Durchgängen stattfindet. Ein Gedränge will Schulleiter Michael Martin schließlich verhindern. „Wir versuchen aber, es den Abiturienten so schön wie möglich zu machen“, erklärt er weiter. Ob es einen Abiball geben kann und wird, sei derzeit ungewiss. Martin wisse, dass einige Schüler wohl derzeit versuchten, eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Was die restlichen Jahrgänge angeht, so solle es auch für sie eine Zeugnisausgabe geben. Eine Auszeichnungsrunde für die Besten der Jahrgänge werde es aber nicht geben. In normalen Jahren trafen sich dazu schonmal gut und gerne 200 Personen im Lichthof des Gymnasiums. In Coronazeiten ist das natürlich undenkbar. Die Ehrungen sollen nun deshalb in der Klasse selbst vorgenommen werden, erklärt der Schulleiter weiter. Das obligatorische Sportfest am Bernsteinsee indes müsse ausfallen. Ansonsten aber solle der Schulalltag auf der Zielgeraden des Schuljahres so normal wie möglich sein, Exkursionen inklusive. „Wir wollen den Schülern soviel wie möglich bieten, ohne ein Risiko zu erzeugen“, erklärt seine Lehrkraft Stefanie Müller, die mit einem weiteren Kollegen für die Organisation der Stundenpläne zuständig ist.

So viel Normalität wie möglich

Der Plan sei nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht wieder relativ normal, die Hygienemaßnahmen gelten aber natürlich in vollem Umfang weiter. Unter anderem gibt es im Bollhagen-Gymnasium ein Einbahnstraßensystem, häufige Raumwechsel sollen indes vermieden werden. Geboten sind weiterhin Abstand, so es auf dem Schulhof geht, und natürlich die Maskenpflicht. Das klappe richtig gut. „Die Schüler haben das toll gemacht, jeder hat hier jeden unterstützt“, lobt Michael Martin. Coronafälle habe es nur sehr vereinzelt gegeben, Klassenquarantänen überhaupt nicht. Auch das Einhalten der Testpflicht klappe gut. Ansonsten gebe es klare Regeln. „Wer diesen Test nicht hat, der muss im Distanzunterricht beschult werden“, so Martin. Dies sei aber derzeit bei keinem Schüler der Fall.

Was die Errichtung des Erweiterungsbaus angehe, so solle er im kommenden Schuljahr eröffnet werden. Derzeit wird die Feuerwehrstellfläche vor dem Haupteingang befestigt. „Drin sieht es schon sehr gut aus. Beeindruckend, wie das in so kurzer Zeit ging“, so Martin. Er hofft, dass die Arbeiten auch weiterhin gut vorangehen. Auch, was das oft beklagte W-Lan in der Schule angeht, so habe der Landkreis alles Mögliche versucht, damit der Ausbau schnell vorangeht. Doch reibungslos laufe das auch jetzt noch nicht. „Wir meckern aber auf hohem Niveau, wir werden ja durch den Erweiterungsbau komplett ausgestattet“, so Martin. Es gebe Tage, da funktioniere das W-Lan-Netz in der Schule nicht reibungsfrei. „Aber eigentlich haben wir in jedem Raum Zugang dazu“, so Michael Martin.

Auch auf sein Lehrpersonal kann er sich auch in Zeiten der Pandemie verlassen. Die meisten Kolleginnen und Kollegen seien mittlerweile zumindest einmal geimpft. „Die Entscheidung darüber“, stellt Martin klar, „liegt aber bei jedem selbst“.

Von Marco Paetzel