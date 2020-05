Unverständnis bei Veltener Tanzschule: „Alles ist möglich – nur nicht für uns“

Velten

So langsam aber sicher fühlt sich Stefan Wandrey wie im falschen Film. Inmitten der Corona-Pandemie greifen immer mehr Lockerungen, mehr und mehr berufliche Branchen können wieder öffnen, nur seine Tanzschule in Velten muss weiter geschlossen bleiben. „Für uns ist die Situation extrem unbefriedigend und einfach nur Mist. Vor allem die Ungewissheit, nicht zu wissen, wann es wieder losgehen kann, nagt an einem. Wir hängen total in der Luft.“

600 Mitglieder warten auf Start der Veltener Tanzschule

Seit Mitte März sind alle Tanzschulen geschlossen, von den zunehmenden Lockerungen seitens der Landesregierung sind diese aber weiterhin nicht begünstigt. „Es gibt einfach kein Zeitfenster für uns, nichts woran man sich festhalten kann. Die Bundesregierung wälzt es auf die Landesregierung ab, diese dann auf die Gesundheitsämter und keiner sagt einem was“, zeigt sich der 45-Jährige unzufrieden mit der Situation. Seit 2002 betreibt Stefan Wandrey zusammen mit seiner Frau Jeannine „Wannis Tanzstudio“. Seit 2008 haben sie ihren festen Sitz in der Veltener Zeppelinstraße 20. Vor der Corona-Pandemie hatte das Tanzstudio über 600 Mitglieder und bot 34 verschiedene Tanzkurse an. Über Gesellschaftstanz, Kindertanz bis hin zu Zumba wurde von den Tanzlehrern alles angeboten. Momentan können die Mitglieder nur Videos verfolgen, in denen Tanzschritte von den Tanzlehrern vorgeführt werden. „Wir versuchen für unsere Mitglieder da zu sein, aber natürlich ist das nicht wirklich befriedigend für uns alle“, erklärt der 45-Jährige enttäuscht.

Jeannine und Stefan Wandreyvon „Wannis Tanzstudio“ hoffen auf ein baldiges Ende der Schließung. Quelle: Enrico Kugler

Vor allem ärgert sich Stefan Wandrey darüber, dass man nicht öffnen darf, obwohl man alle Richtlinien erfüllen könnte. „Wir haben 210 Quadratmeter Fläche in unserem Studio, könnten somit ohne Probleme die vorgegebenen Abstandsregelungen einhalten. Auch mit einer Maske zu tanzen, ist nicht unmöglich. Es gibt viele Einrichtungen, die deutlich weniger Möglichkeiten haben als wir und dennoch öffnen dürfen. Für uns nicht mehr nachvollziehbar. Irgendwie denkt man: Alles ist möglich – nur nicht für uns.“ Während vor der Corona-Pandemie die Tanzschule jeden Tag pulsierte, ist es inzwischen ruhig geworden. Nur Stefan Wandrey und seine Frau Jeannine sind jeden Tag vor Ort und nehmen Videos auf. „Die Tage sind nicht wirklich kürzer als früher, denn es ist schon zeitaufwendig, die Videos zu erstellen und dann auch zu schneiden und online zu stellen“, so der 45-Jährige.

Tochter Angelique hilft ihren Eltern beim Malern des Tanzstudios. Quelle: Enrico Kugler

Einnahmen kann die Tanzschule momentan kaum verzeichnen, dafür laufen die Kosten weiter. „Wir bezahlen weiterhin die volle Miete, auch alle die Nebenkosten fallen ja nicht weg. Allerdings haben wir sehr viele treue Mitglieder, die uns unterstützen, so gut es geht. Das ist schön zu wissen.“ Dennoch macht sich Stefan Wandrey Sorgen um die Zukunft seiner Tanzschule, gerade aus wirtschaftlicher Sicht. „Man muss ganz klar sagen, wenn wir auch die nächsten Monate nicht öffnen dürfen, müssen wir irgendwann die Tanzschule dichtmachen, dann macht es keinen Sinn mehr.“

Verhältnismäßigkeit nicht vorhanden

Nicht nur in den eigenen Räumlichkeiten sorgt die Tanzschule für Spaß und Bewegung, auch bei diversen Festen und Veranstaltungen waren die Tanzschüler aus Velten gern gesehene Gäste. Auch dies ist in diesem Jahr kaum noch vorstellbar. „Damit haben wir uns schon abgefunden, bis Ende August sind ja sämtliche Veranstaltungen abgesagt“, blickt Stefan Wandrey schon ein wenig voraus, sieht aber gerade auch da ein wenig das Kernproblem, warum Tanzschulen nicht öffnen dürfen. „Ich glaube, dass die Entscheidungsträger nicht wirklich wissen, in welche Rubrik sie uns stecken sollen. Denn wenn wir als Sportvereinigung zählen würden, dürften wir bald öffnen. Da wir auch für unsere Gäste in der Tanzschule Getränke anbieten, wurde uns mal gesagt, wir zählen zur Gastronomie. Dann aber dürften wir auch öffnen, nur dürfen wir das leider nicht.“

Nervenkostüm angespannt

So geht das ungewisse Warten weiter und zerrt mehr und mehr am Nervenkostüm. „Es ist einfach total unbefriedigend und ärgerlich. Wir könnten alles gewährleisten, um einen sicheren Tanzunterricht anzubieten, aber man lässt uns einfach nicht“, ärgert sich Stefan Wandrey. So heißt es auch für die kommenden Wochen, den Mut nicht weiter zu verlieren, Videos für die große Mitgliederschaft zu erstellen und auf das erlösende Signal zu warten. „Ich hoffe, es kommt bald“, so Wandrey abschließend.

Von Knut Hagedorn