Velten

Ein in der Ernst-Thälmann-Straße auf einem Parkplatz abgestellter VW Multivan ist offenbar am Freitag (21. Februar) in der Zeit von 6.30 bis 8.30 Uhr entwendet worden. Das weiße Fahrzeug, in dem sich auch drei Kindersitze befanden, wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Das erstmals 2014 zugelassene Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-L 1619 hatte einen Wert von etwa 30.000 Euro.

Von MAZOnline