Velten

Ein im Veltener Buchenweg abgestellte Pkw VW Touran (Baujahr 2019) wurde in der vergangenen Nacht offenbar entwendet. Der schwarze Wagen mit den amtlichen Kennzeichen B-MB 1055 stand vor einem Wohnhaus auf der Straße. Der Diebstahl wurde am Dienstagmorgen (20. Oktober) der Polizei gemeldet. Nach dem Pkw wird nun gefahndet. Dem Besitzer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Von MAZonline