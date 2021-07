Vandalismus am Kommunikationszentrum Velten: Stadt prüft künftige Videoüberwachung

Velten

Am Veltener Kommunikationszentrum muss die Stadtverwaltung leider immer wieder Schäden durch Vandalismus beseitigen. In jüngster Zeit, so die Stadtverwaltung, häufen sich die Fälle mutwilliger Zerstörung am 2017 für mehr als fünf Millionen Euro errichteten Kulturzentrum der Stadt: Kaputte Scheiben, Schmierereien und zerstörte technische Anlagen, wie etwa die Standsäule mit der Sprechanlage, wurden in diesem Jahr bereits festgestellt. Am Montag (26. Juli) wurde eine weitere massive Sachbeschädigung an einer Gebäudeecke entdeckt: Es wurde ein Teil der dunklen Fassaden-Verklinkerung mit roher Gewalt so stark beschädigt, dass diese völlig herausgebrochen ist.

Reparaturkosten noch nicht abschätzbar

„Dieser jüngste Fall von Vandalismus ist von einer neuen traurigen sinnlosen Qualität. Das ist nicht hinnehmbar. Diese Einrichtung ist für alle Bürgerinnen und Bürger geschaffen worden. Es kann und darf nicht sein, dass Gemeineigentum zerstört wird. Zumal die Schäden für tausende von Euro wieder aufwendig beseitigt werden müssen“, stellt Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner klar.

Die Reparaturkosten für die Fassadenerneuerung sind noch nicht abschätzbar. Insgesamt ist aber davon auszugehen, dass die sich summierenden Kosten für ausstehende Vandalismus-Reparaturen am Kommunikationszentrum haushaltsrelevant werden. Die Verwaltung prüft zudem die künftige Überwachung des Kommunikationszentrums mit Videokameras. Wie bei allen mutmaßlich mutwilligen Beschädigungen am städtischen Eigentum hat die Stadt Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet.

Lesen Sie auch Kampf gegen Mobbing: Stefan Klang schult Veltener Kids zu Gewaltprävention

Wer Zeuge von mutmaßlichen Sachbeschädigungen im Veltener Stadtbild wird, sollte seine Beobachtungen bitte der Polizei melden, zum Beispiel bei der Polizeiwache in Hennigsdorf unter 03302/80 30.

Von MAZonline